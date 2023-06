Titans : Première de la saison 4 sur Netflix

Leatt Chaussures VTT Leatt 4.0Clip Pro Titane

Les Leatt 4.0 Pro sont des chaussures Clip dotées d'un canal de crampons profond de 25mm de long, offrant une stabilité ainsi que plus d'options de réglage pour obtenir une configuration de pilotage parfaite. Son matériau à séchage rapide et son excellente ventilation en font des chaussures idéales par tous les temps pour les cyclistes d'enduro et de downhill. Le système Cross Strap permet à la chaussure d'adhérer à votre pied et vous permet de garder le contrôle tout au long du parcours. Elles sont dotées d'une semelle moyennement rigide, avec une tige spécialement développée qui régule la torsion et la flexibilité. Cette tige est la raison pour laquelle les chaussures Leatt vous donnent un excellent contrôle sur le vélo, mais vous permettent également de marcher avec aisance.Caractéristiques : • Nouveau composé RideGrip™ PRO pour une meilleure sensation et un meilleur contrôle des pédales• Le Leatt SPD Channel offre une compatibilité avec toutes les pédales• Design agressif des crampons pour une meilleure traction• Résistance maximale à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion• Entretoises de cales incluses pour une compatibilité totale avec les pédales • Sangles de tension moulées pour l'efficacité du pédalage et la protection contre les intempéries • Semelle intermédiaire anti-compression pour plus de confort• Semelle intérieure avec matériau Active Carbon évacuant l'humidité, à séchage rapide, antibactérien et anti-odeur pour le confort et l'hygiène• Doublure résistante à l'eau au niveau de la pointe• Talon stabilisateur moulé et pointe renforcée rigide• Semelle Control Flex: contrôle du flex semi-rigide pour une sensation optimale sur le vélo• Protection: col de cheville en néoprène stabilisateur• Ventilation sur la pointe et sur les côtés• Nouveau système de laçage avec câble MOZ sur le dessus de la chaussure qui permet des micro-ajustements pour un réglage et un confort parfaits• Tige en cuir synthétique résistant adaptée aux conditions difficiles• Sangles de tension pour la sécurité des pieds et la protection contre les intempéries