Titans, la série HBO Max, dévoile les designs de Brother Blood, Mother Mayhem et Jinx

La série »titansHBO Max’s » vient de révéler le premier regard sur plusieurs des super-vilains de CC. A travers le compte officiel du programme, les images de Brother Blood, Mother Mayhem et Jinx, personnages emblématiques des comics DC qui apparaîtront pour la première fois dans une version live action, ont été partagées.

L’acteur Joseph Morgan Il sera chargé de donner vie à Brother Blood dans la série, avec son design basé sur les bandes dessinées de »The New Teen Titans ». En plus de l’image de l’acteur déguisé en personnage, vous pouvez voir l’art conceptuel et le design du méchant qui aura un grand poids dans l’intrigue de la quatrième saison de »Titans ».

La première image de l’actrice a également été partagée Franka puissant comme la redoutable Mother Mayhem, portant sa cape rouge et sa hache. L’art conceptuel du costume de la saison 4 du personnage est également inclus, conçu par Nola Chatters. Pour en finir avec les super-vilains, l’image de Lisa Ambalavanar comme Jinx qui fera sa première apparition dans la série.

La nouvelle saison de la série HBO Max a enthousiasmé les fans, car il a déjà été confirmé que Titus Welliver apparaîtra sous le nom de Lex Luthor. Dans cet esprit, beaucoup pensent que ces chapitres seront axés sur le personnage de Superboy, ayant un lien direct avec l’histoire et l’univers de Superman, élargissant encore l’univers de » Titans ».

Créé par Akiva Goldsman, Geoff John Oui Greg BerlantBasé sur l’équipe de super-héros du même nom, » Titans » a fait ses débuts sur le service de streaming DC Universe aujourd’hui disparu en 2018 avant de passer à HBO Max avant sa troisième saison.

Ryan Potter, qui joue Gar Logan / Beast Boy dans la série dramatique, a récemment révélé que le tournage de la saison 4 était officiellement terminé et qu’il devrait être diffusé sur HBO Max en novembre. Vous pouvez actuellement regarder les trois premières saisons sur la plateforme de streaming.