Titans La saison 3 arrive sur HBO Max. Surprises !

La série basée sur le groupe de héros Titans adolescents raconte l’histoire de ces jeunes hommes dotés de pouvoirs qui doivent apprendre à travailler ensemble alors qu’ils affrontent des méchants et sont dirigés par Aile de nuit. Le programme devait revenir à l’écran en 2020, mais la crise du COVID-19[feminine plans de production modifiés et enfin sortira sur HBO Max en août de cette année. Les fans peuvent être contents : tout indique que l’émission a été renouvelée pour une quatrième saison

Quoi de neuf dans la troisième saison ? Jonathan Crane, l’épouvantail, sera un détenu du l’asile d’Arkham qui offrira ses services de profileur psychologique au service de police. Fera également ses débuts Barbara Gordon, l’ex-Batgirl qui a été frappé d’incapacité par lui Joker et maintenant il dirige le Service de police de Gotham City.

À quoi s’attendre de Titans saison 3?







Selon Variety, un autre personnage à venir dans la série est Tim Drake, une « enfant rusé qui a réussi à grandir dans les rues les plus difficiles sans perdre sa foi inaltérable en l’héroïsme. » Rappelons que Drake dans les romans graphiques est le troisième rouge-gorge, après Jason Todd. geai lycurgue donne vie au jeune homme et attire l’attention sur le fait qu’il participera également au film Le Batman, Protagonisée par Robert Pattinson.

Un élément important de l’intrigue dans les prochains épisodes de la série sera la descente dans la folie de Jason Todd. Le jeune homme deviendra Chaperon rouge et il affrontera son ex-équipe avec qui il a mal fini. Dans les romans graphiques, Jason est tué par le Joker, ressuscité et prend plus tard l’identité de Chaperon rouge avec des méthodes sauvages pour faire respecter la justice.

Le début de la prochaine saison examinera en détail la relation entre faucon et colombe après qu’ils aient fini. UNE confrontation entre Kory et sa soeur Blackfire qui est venu sur Terre à la fin de la saison précédente.