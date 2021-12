« Titans »: la fin de la saison 3 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la troisième saison de « Titans», Les protagonistes déplacent leur base d’opérations de San Francisco à Gotham, la ville natale de leur leader Dick Grayson, également connu sous le nom de Nightwing. Là, Dick rencontre Barbara Gordon, l’ancienne Batgirl qui a été paralysée par le Joker et qui dirige maintenant le département de police de Gotham. Ils travaillent tous les deux ensemble et essaient d’apprendre des « erreurs de leurs parents ».

Alors que les Titans luttent pour assimiler la révélation de Dick, Hank se rebelle et décide de faire cavalier seul en quête de vengeance. De plus, Gar aide Kory à chercher une explication à ses visions mystérieuses.

Comme la troisième saison de « TitansLe plan d’Advances Crane pour faire des ravages par la peur commence à prendre forme et alors que les citoyens de Gotham ressentent les effets terrifiants, Dick et les Titans envisagent de changer radicalement leur stratégie.

Dans la troisième saison de « Titans », Crane plonge dans le monde de Wayne (Photo: Warner Bros.)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « TITANS » ?

Enfin, Gotham est plongé dans le chaos, et tout s’aggrave avec la mort supposée de Nightwing. Cependant, Dick arrive à la Fosse et explore son passé douloureux. Après s’être réveillé, il demande à Gary et Rachel de rassembler les Titans et demande l’aide de Jason pour arrêter Crane.

Pendant ce temps, Conner aide à recréer le vaisseau spatial de Blackfire, afin qu’il puisse retourner à Tamaran et revendiquer son trône, cependant, son désir de ne pas perdre sa bien-aimée fait échouer l’expérience et le vaisseau est détruit.

De plus, lorsque Barbara est en danger, son assistante Vee révèle qu’elle a travaillé pour ARGUS, l’aide à se débarrasser des flics corrompus et à déchiffrer le poème pour retrouver les bombes de Crain, bien que Nightwing suggère d’aller directement vers le méchant.

Alors que l’équipe envahit le siège de Crane à Wayne Manor, Blackfire; Donna et les autres utilisent la Fosse pour sauver le peuple de Gotham touché par la pluie violette ; ARGUS parvient à contourner le système de détonation de Scarecrow, et Tim Drake donne le coup final à Crane.

Tim Drake a porté le coup de grâce à Crane à la fin de la saison 3 de « Titans » (Photo : Warner Bros.)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « TITANS » ?

La troisième saison de « Titans« Se termine avec le retour de Bruce à Gotham et ses excuses auprès de Jason / Red Hood et en admettant qu’il a tué le Joker pour lui. Bien qu’ils proposent de revenir, le jeune homme préfère jouer le rôle de Red Hood tout en promettant de ne pas causer de problèmes dans cette ville.

Barbara Gordon et Dick Grayson se séparent tranquillement, Vee offre une place à Donna dans ARGUS, Superboy reconstruit le navire de Blackfire, qui promet de trouver un moyen de se réunir. De plus, Dick propose à Tim Drake un entraînement approprié.