« Titans » dévoile la première bande-annonce complète de sa troisième saison

Moins d’un mois après sa première officielle, HBO Max a dévoilé l’aperçu complet de la troisième saison de « Titans », une série qui a fait ses débuts sur la plate-forme DC Universe et qui, après son renouvellement, a été déplacée vers le service de streaming propriétaire de WarnerMedia, anticipant que les trois premiers épisodes de cette saison seront diffusés le jeudi 12 août.

Chaque nouvel épisode de « Titans » sera diffusé chaque semaine le jeudi jusqu’à la finale de la saison le 12 octobre. La série présentera de nouveaux éléments de l’univers DC, notamment Damaris Lewis dans Blackfir, Savannah Welch dans Barbara Gordon, Vincent Kartheiser dans Jonathan Crante / Scarecrow et Jay Lycurgo dans Tim Drake.

L’acteur Alan Ritchson, qui joue Hawk dans « Titans », a anticipé lors d’un précédent entretien avec Collider qu’il s’agissait de « la meilleure saison à ce jour ». « C’est l’un de ces très bons programmes. C’est un casting énorme, c’est une propriété encore plus grande. Il y a un million de façons différentes de raconter l’histoire et il faut parfois une saison ou deux pour comprendre sur quoi se concentrer et ce qui divise cette chose », a-t-il déclaré.

Ritchson a exprimé son enthousiasme en notant que « Titans » a enfin un coup de projecteur sur son histoire, ce qui améliore considérablement son développement. Les producteurs de la série n’ont présenté qu’une brève description de la saison qui indique que le groupe de héros devra se rendre à Gotham City, où ils retrouveront de vieux amis et feront face à de nouvelles menaces. »

Dans une précédente conversation avec EW, Greg Walker, créateur de « Titans », a déclaré que cette saison, Gotham City sera comme un personnage de plus dans l’intrigue, qui parle de « fils et filles qui s’éloignent de l’ombre de leurs parents », Présentant le conflit de Barbara avec l’arrivée de Dick Greyson, car l’héritage de Bruce Wayne et Jim Gordon, son père, est une idée qu’elle juge inappropriée et inefficace : le syndrome de Dieu.

Selon Walker, c’est le nom donné à l’idée que les héros construisent les situations qui les font apparaître comme des héros aux yeux des autres, de sorte que Barbara Gordon se sente impuissante face à l’impossibilité de résoudre ses propres problèmes et en même temps d’aider le d’autres habitants de Gotham de sa position. « Titans » prépare sa première pour le 12 août.