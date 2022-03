 »Titans » commence le tournage de sa quatrième saison

La série de super-héros DC Comics » Titans » est sur le point de faire son retour sur les écrans de télévision. Richard Hattem, scénariste et producteur de la série, a annoncé via Twitter que les enregistrements de la quatrième saison de la série avaient commencé. La publication comprend l’image d’un clap avec le logo de la quatrième saison de »Titans », réalisé par Nicholas Copus.

Le casting comprend Brenton Thwaites comme Nightwing, Anna Diop comme Starfire, Ferme de Teagan comme Corbeau, Ryan Potier en tant que Beast Boy, Conor Leslie comme Wonder Girl et Josué Orpin comme Superboy. Pour cette nouvelle quatrième saison, il rejoindra Joseph Morgan comme Brother Blood, un personnage qui a déjà été adapté pour la télévision dans la deuxième saison de » Arrow », où il a été joué par Kevin Alejandro. Une autre star qui rejoindra le projet sera Lisa Ambalavanar comme la malédiction.

Au cours de la saison, les Titans ont déménagé à Gotham City après la mort de Robin/Jason Todd et la disparition de Batman/Bruce Wayne. La saison a vu l’équipe affronter Jonathan Crane, connu de nombreux fans de Batman sous le nom d’épouvantail, et un Jason Todd ressuscité pour reprendre le flambeau de Red Hood.

Une quatrième saison pour la série »Titans » a été annoncée en octobre 2021. Elle sera développée par Akiva Goldsman, Geoff John et Greg Berlanti. Goldsman a précédemment écrit les scénarios des films « Batman Forever » de 1995 et « Batman and Robin » de 1997. Berlanti, d’autre part, a travaillé sur The CW’s Arrowverse, qui comprend les « » Arrow « », » The Flash « , » Legends de demain », « Batwoman » et « Superman et Lois », ainsi que la série HBO Max « Doom Patrol ».

Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour la première de la saison 4 de Titans. En attendant, les fans peuvent regarder les trois premières saisons de l’émission, qui sont disponibles en streaming sur HBO Max.