‘Titanic Sub : Lost at Sea’ viendra-t-il sur Netflix ou où voir le documentaire du sous-marin disparu ?

Découvrez où vous pouvez regarder le nouveau documentaire « Titanic Sub : Lost at Sea » sur le sous-marin qui a disparu dans l’océan Atlantique.



©Facebook @OceanGateExpedOù voir « Titanic Sub : Lost at Sea » ?

Depuis la nouvelle du sous-marin a disparu au fond de la mer alors qu’il tentait d’atteindre les restes du Titanic, beaucoup ont commencé à se demander si un film ou une série sur l’histoire sortirait bientôt, même si peu soupçonnaient que ce serait si tôt. a été annoncé le Première du documentaire « Titanic Sub : Lost at Sea » et ici nous vous disons où et comment le voir.

Cinq hommes d’affaires voyageaient sur le sous-marin Titanpour lequel une recherche désespérée a été entreprise pendant des jours pour localiser et sauver le submersible, malheureusement, les médias internationaux ont révélé que Les premiers restes du navire Ocean Gate ont déjà été retrouvésconfirmant la mort de tous ses passagers.

Où voir « Titanic Sub : Lost at Sea », le documentaire sous-marin d’Ocean Gate ?

Le nouveau documentaire sur la recherche du sous-marin Titan est produit par ITN et s’intitule « Titanic Sub : Lost at Sea », il promet de montrer les détails du voyage et la recherche ardue du navire et de ses passagers. « Ce spectacle retracera tout, de l’exploration elle-même à l’essor du tourisme extrême et des tentatives de sauvetage, mais surtout il racontera une histoire très humaine qui a captivé le monde entier, à savoir ces cinq personnes, toutes en famille, qui re coincé au fond de l’océan», a expliqué Ian Rumsey, directeur général du contenu d’ITN.

Le documentaire « Titanic Sub: Lost at Sea » a été présenté en première ce jeudi à 19h00. (heure d’Angleterre) sur UK Channel 5 animé par Dan Walker. En dehors de l’Europe, on peut le voir avec un service vpn pour masquer l’adresse IP.

Le documentaire « Titanic Sub : Lost at Sea » arrive-t-il sur Netflix ?

Il s’agit d’un nouveau documentaire sorti en Angleterre, il est donc trop tôt pour savoir si sera ajouté au catalogue Netflix en Amérique latine; mais pour l’instant tu peux profiter « Insondable », le documentaire disponible sur la plateforme de streaming qui concerne également un submersible manquant.

