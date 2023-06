Titanic Sub: Lost at Sea Documentary annoncé alors que la recherche du sous-marin touristique disparu se poursuit

Garrett Sea Hunter Mark II

Le d tecteur sous marin Garrett Sea Hunter Mark 2 : Un d tecteur plage et plong e Le d tecteur de m taux Sea Hunter Mark II de Garrett est un d tecteur con u pour la d tection sous-marine. Il est con u pour tre utilis des profondeurs allant jusqu' 60 m tres (200 pieds) et est particuli rement adapt la recherche de tr sors perdus, de pi ces de monnaie, de bijoux et d'autres objets de valeur dans les eaux peu profondes, les plages, les criques et les estuaires. Les modes de recherche pour l'eau douce et l'eau sal e Le Sea Hunter Mark II est quip d'un circuit de suppression de la salinit qui permet de d tecter les cibles m talliques m me dans les environnements les plus difficiles. Il dispose galement d'un mode de recherche pour l'eau douce et d'un mode de recherche pour l'eau sal e, qui permettent de s lectionner le mode le plus adapt l'environnement de recherche. La facilit d'utilisation du Sea Hunter Mark II pour les d butants Le Sea Hunter Mark II est livr avec un casque tanche, un sac de transport et une batterie rechargeable. Il est facile utiliser, m me pour les d butants, et est suffisamment robuste pour r sister aux rigueurs de la recherche sous-marine. Caract ristiques techniques du Sea Hunter Mark II Technologie Induction puls e pour liminer automatiquement la min ralisation du sable mouill ou de l'eau sal e. R glage du seuil audio en fonction de l'utilisateur. Discrimination ou limination r glable Portabilit la taille possible, pour all ger le poids Deux modes de discrimination standard ou discret : L' limination discr te des non voulus ('Discrete trash elimination') permet d' liminer les tirettes et le papier alu automatiquement sans perdre trop de sensibilit pour les bagues et petites pi ces de monnaie. L' limination standard ('Standard Trash Elimination') offrira la meilleure profondeur de d tection possible pour les zones moins pollu s de cibles non d sir es. Logement pile scell pour ne pas craindre l'eau de mer Contenu du carton : Livr avec piles et casque submersible Vid o de d tection avec un Sea Hunter Mark II