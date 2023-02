Titanic s’apprête à être la première réédition en 25 ans en tête du box-office

James Cameron domine déjà le box-office grâce à Avatar : la voie de l’eaumais le réalisateur peut ajouter une autre distinction à sa liste sans cesse croissante. Titanesque a été réédité dans les cinémas pour célébrer le 25e anniversaire de la sortie originale du film en 1997. À bien des égards, il est donc ironique qu’en même temps, Titanesque a été renversé de sa position de troisième film le plus rentable de tous les temps, et le film pourrait revenir au sommet du box-office. Cela ferait Titanesque le premier film en 25 ans à atteindre la première place en tant que réédition, le dernier étant le Guerres des étoiles éditions spéciales, qui se sont produites par coïncidence la même année que du Titanic première série de succès au box-office.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon les chiffres de Mojo au box-officeTitanic a déjà réussi à mener le peloton vendredi, battant le champion du classement de la semaine dernière Frappez à la cabine et le puissant Avatar : la voie de l’eau, dont le pouvoir d’attraction du public commence enfin à décliner. Si Titanesque peut rapporter environ 10 millions de dollars au cours du week-end, il finirait facilement par réclamer le box-office du week-end pendant une semaine avant la sortie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Le weekend prochain.

Bien qu’un box-office de 10 millions de dollars ne soit en aucun cas révolutionnaire, cet exploit rappellerait une fois de plus aux gens que les films de James Cameron ne sont pas seulement des expériences de visionnage uniques. De toute évidence, le public est heureux de retourner dans les salles pour voir les anciens films du réalisateur sur grand écran.





James Cameron est le réalisateur le plus titré de tous les temps en termes de films les plus rentables

Photos TriStar / Studios du 20e siècle

Bien qu’il y ait des réalisateurs qui ont été plus prolifiques et d’autres qui ont eu plus de succès en termes de volume de succès, très peu auront jamais la chance d’égaler James Cameron en ce qui concerne sa position sur les films les plus rentables de tous les temps. Avec Avatar, Avatar : la voie de l’eau, et Titanesque, Cameron a actuellement les 1er, 3e et 4e films les plus rentables de tous les temps à son actif, et tous ont rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. En tant que seul réalisateur à avoir réussi l’exploit, et avec trois autres Avatar films à venir, il faudra encore longtemps avant que quiconque ne puisse égaler ce qu’il a réalisé au cours des dernières décennies.

Bien que Cameron ait laissé entendre qu’il pourrait décider de ne pas diriger tous ses Avatar des suites et pourrait confier la réalisation à quelqu’un pour qu’il puisse se pencher sur d’autres projets, c’est loin d’être certain. En fin de compte, qui ne voudrait pas avoir la chance d’être le réalisateur de la moitié des dix films les plus rentables de tous les temps ? Mais, bien sûr, c’est quelque chose pour une date ultérieure, car actuellement, Cameron travaille dur sur Avatar 3qui devrait arriver dans les cinémas en décembre 2024. Ce week-end, cependant, il semble que Cameron sera de retour au sommet de la boîte à moins qu’un autre concurrent ne parvienne à couler son navire.