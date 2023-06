Titanic : images réelles capturées par un Mexicain, histoire et où voir les films

streaming

Un Mexicain a capturé de vraies images du Titanic, du submersible qui manque aujourd’hui



©Getty ImagesVoici quelques images réelles du Titanic

Il titanesque est l’une des histoires les plus fascinantes pour des milliers de personnes, ce n’est pas un hasard si, à propos du naufrage de ce navire, il y a films, documentaires et jusqu’à expéditions pour explorer le paquebot et Allan Estrada (Alan x le monde) Il est descendu dans les profondeurs de la mer dans le sous-marin qui manque aujourd’huiPar conséquent, nous partageons de vraies photos, l’histoire du Titanic et où voir les films.

+ Voici la vidéo d’Alan x El Mundo dans Titan, le sous-marin qui a disparu lors d’un voyage vers le Titanic

Alan x el Mundo a parcouru 3 800 mètres sous la surface de la meroù se trouvent les restes du Titanic pour voir de leurs propres yeux ce que très peu de gens dans le monde ont eu l’occasion de faire.

+ Qui sont les survivants du Titanic et quelle est la véritable histoire ?

La liste complète des survivants du Titanic se trouve dans le livre de Judith Geller Titanic : les femmes et les enfants d’abord. Le dernier survivant du Titanic est mort en 2009.

Dans la vraie vie, ceux qui ont survécu à la titanesque ils sont Maria Nackid, Eugénie Baclini, Colonel Archibald Grace, Marie Eugénie Spencer, Moine Éléazar Hurtado, cornélia andrews, Bertram Vere Doyen, Louise Gretchen Pope, Béatrice Irène Sandström, Eva Miriam Hart, Édith Brun, Louise Laroche, Eleanor Johnson, Michel Marcel Navratil, Winifred Vera Quick, Liliane Asplund et elizabeth gladys doyenneconnue sous le nom de Millvina Dean.

+ Images réelles du Titanic

+ Où regarder les films Titanic, sont-ils sur Netflix ?

Si vous vous êtes demandé où vous pouvez voir le film titanesque et si c’est sur Netflix, nous disons non, cependant, le film de 1997 est disponible sur Star+.

quoiTitanic est une histoire vraie ? Bien que l’histoire du Titanic soit une histoire vraiepuisque le navire a appareillé le 10 avril 1912 et a fait naufrage dans l’un des naufrages les plus célèbres, l’histoire d’amour que nous raconte le film est fictivemême si Leonardo DiCaprio et Kate Winslet nous font penser différemment.

Le film titanesque a des faits réelscomme la façon dont le navire a coulé, le fait que les canots de sauvetage n’atteignaient pas et que la troisième classe a supporté le poids en termes de pertes humaines.

Outre le film de James Cameron, il y a un film qui s’appelle titanesque ii Réalisé par Shane Van Dyke, il place l’histoire un siècle après le premier accident mortel impliquant un autre luxueux paquebot du même nom. Ce film est disponible sur Tubitv.

