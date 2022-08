Titania de She-Hulk brise le quatrième mur à Los Angeles

Dans un coup marketing qui brise le quatrième mur, Titania (Jameela Jamil), l’antagoniste de l’actuel She-Hulk : avocate série sur Disney +, est apparue à Los Angeles, Californie, le 24 août 2022, pour vandaliser les affiches annonçant l’émission. La vidéo documentant le vandalisme a été publiée sur Twitter par le responsable Elle-Hulk compte, qui a été bientôt cité tweeté par le @Titanie compte avec un emoji « sourire ». Selon la biographie du compte Titania désormais vérifié, elle est une « influenceuse », une « icône » et une « marque de style de vie mondiale (kiss emoji) ».

Après avoir été brièvement présenté dans l’épisode pilote de Elle-Hulk« A Normal Amount of Rage », qui a été diffusé en streaming sur Disney + le jeudi 18 août 2022, le personnage de Titania n’est pas apparu dans le deuxième épisode de la série, « Superhuman Law », diffusé en streaming le jeudi 18 août 25, 2022. Cependant, un influenceur emblématique comme Titania n’a pas besoin de l’intrigue b du deuxième épisode pour rester fermement présent dans la conscience du public !

En plus d’apparaître dans la vraie vie de Los Angeles, Titania a également fait sensation sur les réseaux sociaux. Un exemple a vu le personnage interagir avec Dan Slott, un écrivain de Marvel Comics qui a écrit deux volumes de Elle-Hulk (y compris les questions qui introduisent Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holliway, le nouveau lieu de travail de Shulkie, un cabinet d’avocats si méta que même son nom brise le quatrième mur).

Et la rupture du quatrième mur se poursuit avec le Elle-Hulk publicité que Titania a dégradée à Los Angeles avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler (et entendre un dialogue préenregistré de Jen Walters (Tatiana Maslany) et Bruce (Mark Ruffalo).

L’Abomination brise le quatrième mur

Images universelles

De plus, Titania n’était pas le seul personnage à briser le quatrième mur cette semaine. Lors d’une conversation téléphonique entre Jen et Bruce, l’avocate a demandé l’approbation de son cousin avant d’accepter la tâche de représenter Emil Blonsky (Tim Roth) parce que Blonsky a tenté de tuer Bruce Banner en 2008. L’incroyable Hulk. Bruce dit à Jen que lui et Abomination ont mis leur mauvais sang derrière eux. Il exprime cela en disant que le conflit semblait avoir eu lieu entre Blonsky et « une personne différente ». Il s’agit d’une expression courante utilisée lorsque les gens se regardent dans les premières parties de leur vie, dans ce cas, il a une quatrième implication fracassante : dans L’incroyable Hulkle personnage de Banner n’a pas été joué par Ruffalo, mais par un acteur différent, Edward Norton, dans sa seule performance dans le rôle.