Titanfall Dev partage un message mitigé sur l’avenir de la série

Le développeur d’Apex Legends, Respawn Entertainment, a émis des messages mitigés la semaine dernière sur l’avenir de sa franchise Titanfall préférée des fans. Lundi, le coordinateur de la communauté du studio, Jason Garza, a répondu à une question sur sa chaîne YouTube demandant ce qui se passait avec la série. Il a soutenu les citations précédentes de l’équipe, en répondant: « N’espère pas trop, mec. Je l’ai déjà dit. C’est juste … nous n’avons rien en préparation. Il n’y a rien. Il n’y a rien là-bas . Nous avons trop d’autres jeux en préparation en ce moment. »

Bien sûr, Respawn Entertainment travaille actuellement sur le contenu d’Apex Legends et a supposément une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order en préparation. Cependant, plus tôt ce matin, le compte Twitter officiel du développeur a contredit les affirmations de Garza en prêtant une fois de plus aux fans de Titanfall l’espoir d’une troisième entrée. Le compte a tweeté: « Contrairement à ce que certaines personnes rapportent, Titanfall est le cœur même de notre ADN. Qui sait ce que l’avenir nous réserve … »

Contrairement à ce que certaines personnes rapportent, Titanfall est le cœur même de notre ADN. Qui sait ce que l’avenir nous réserve… – Respawn (@Respawn) 23 septembre 2021

La déclaration ne dit pas définitivement que Respawn Entertainment a un autre jeu Titanfall en préparation, mais c’est une allumette suffisante pour redonner espoir aux fans. Après les commentaires assez concrets de Garza selon lesquels « il ne se passe rien » au sein de l’équipe en ce moment pour la franchise, il est difficile de savoir où nous en sommes. Pour être honnête, nous sommes potentiellement de retour à la case départ : un membre de l’équipe dit que rien n’est en cours de développement pour le moment tandis que le compte Twitter officiel essaie de sauver la face et de donner un peu d’espoir aux fans. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et voir ce qui se passera dans les années à venir.