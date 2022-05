Titanfall 3 : GameStop a-t-il divulgué le jeu ?

En fait, les équipes devraient Divertissement de réapparition plus qu’occupé. Maintenant, cependant, des indications sont apparues suggérant que le studio de développement est également toujours sur cas de titan 3 travaille. Dans cet article, nous vous expliquons comment cela est possible fuir est venu.

Titanfall 3 : Une rumeur depuis des années

Il y a deux ans déjà, il y avait des indications qu’il y aurait une autre partie de la série Titanfall. Lorsque EA a acheté le studio de développement, il y a eu une conférence financière où il a été sous-entendu qu’il y avait un Suite de la deuxième partie le tour sera donné. Il n’était pas dit à l’époque si cela était déjà en développement ou si cela pourrait prendre des années. Il y avait juste cette petite lueur d’espoir pour les fans de la série.

Cependant, il est maintenant ouvert Reddit une image est apparue qui pointe clairement vers un Titanfall 3 : La photo de l’étagère d’un GameStop en Allemagne.

Titanfall 3 a-t-il été divulgué par GameStop ?

L’image partagée par l’utilisateur de Reddit en montre une vierge Boîte à CD sur lequel Titanfall 3 peut être lu. Ceci est disponible en pré-commande dans un GameStop en Allemagne, juste entre FIFA 23 et Dragon Age 4.

Jusqu’à présent, rien n’est connu sur une troisième partie de la série Titanfall, sauf qu’il y en aura une à un moment donné. particulièrement Divertissement de réapparition avait en fait assez à faire. En parallèle, le studio développeur continue de travailler dessus Légendes Apexdéveloppé Jedi : Ordre déchu 2 et deux autres jeux « Star Wars » qui ne sont pas encore connus. Alors comment une boutique en vient-elle à proposer le jeu en précommande ?

Pourquoi GameStop peut-il proposer le jeu ?

L’explication la plus simple est qu’il s’agit simplement d’un Erreur était ou l’un des employés avait un plaisir autorisé Possède. Peut-être que la boîte était entreposée depuis longtemps et qu’elle était par erreur effacé avec l’affichage. C’est plus comme ça peu probable mais fondamentalement possible.

La deuxième théorie explique le fait que l’entreprise, une fois profondément ancrée dans le boule de cristal j’ai regardé et j’espère que le jeu sera annoncé bientôt. Avec le prévente anticipée pourraient-ils plus de clients potentiels que lorsque tous les magasins commencent à proposer la précommande en même temps.

Une fuite qui n’est pas basée sur des suppositions, mais sur information ce qui s’est passé est également très improbable. Pourquoi GameStop devrait-il seule société connaître si tôt un jeu que tant de joueurs attendent ? Et même si c’était le cas, l’entreprise le saurait et non un seul magasin.

Toutes les théories que nous proposons ici ne sont que hypothèses et donc déguster avec prudence. Tant qu’il n’y a pas de GameStop déclarations et d’EA aucun annonce là, on tâtonnera encore dans le noir en ce qui concerne ce sujet.

Qu’en penses-tu: Le jeu sera-t-il bientôt annoncé ou Respawn Entertainment a-t-il les mains pleines ? Écrivez-le et volontiers dans le commentaires!