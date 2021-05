Titanfall 2 est gratuit ce week-end sur Steam

PETITE FRITURE set de 2 chaises avec accoudoirs pour extérieur WEEK-END (Noir - Aluminium verni par poudre epoxy)

La collection Week-end Petite Friture est une gamme de mobilier outdoor comple`te. Pense´e pour une utilisation pratique, toutes les assises sont empilables. La forme ovale et cerne´e dessine les dossiers pour qu’ils deviennent un signe graphique. Le travail des lattes horizontales et verticales comme des rayures, souligne les pleins et les vides, affirmant l’identite´ de la collection. La collection WEEK-END comprend des sièges - chaise, bridge, fauteuil -, des tables – table basse d’appoint, table carrée 2-4 personnes, grande table 6-8 personnes.