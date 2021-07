Titane : regardez l’avant-première obsédante du grand gagnant à Cannes

La cinéaste française Julia Ducournau est entrée dans l’histoire au Festival de Cannes 2021 en étant la première femme à remporter la prestigieuse Palme d’Or pour son travail solo, considérée comme la plus haute distinction offerte par le festival à l’un des administrateurs participants. Son exploit historique acquiert une lumière particulière si l’on considère qu’il l’a fait avec un film d’horreur, un genre généralement ignoré par la critique professionnelle.

Après la notoriété acquise par le film « Titane » au festival de Cannes, le distributeur NEON a présenté une première avant-première commerciale, anticipant l’arrivée du long métrage dans les salles commerciales le 1er octobre.

Après avoir révélé un développement inquiétant qui ne soulève que plus de questions que de réponses, « Titane » a été décrit par l’équipe NEON comme suit : un métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion avec des alliages à haute résistance à la traction qu’il est souvent utilisé dans les prothèses médicales en raison de sa biocompatibilité .

Julia Ducournau a écrit et réalisé le film, avec Agathe Rousselle et Vincen Lindon comme protagonistes. Le film a une note de fraîcheur de 96% sur Rotten Tomatoes, et bon nombre de ses critiques suggèrent qu’il s’agit d’un conte obsédant qui combine les meilleurs éléments de « Crash » de David Cronenberg et « Tetsuo: The Iron Man ». Shinya Tsukamoto.

Julia Ducournau a acquis une grande notoriété internationale avec son premier album « Raw », qui raconte l’histoire d’une jeune végétarienne qui, en première année d’école vétérinaire après avoir subi un étrange rite de passage, commence à avoir un appétit vorace pour la viande crue, s’allongeant. ses limites au point de frôler le cannibalisme, qui malgré ses polémiques, laissait entrevoir ses capacités narratives.

Parce que le Festival de Cannes n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie, le dernier à remporter la Palme d’Or a été le Sud-Coréen Bong Joon-Ho pour son film « Parasite », ce qui a également signifié une victoire historique pour le Pays asiatique lors de sa saison des récompenses, devenant un film à grand succès après son arrivée en Occident.