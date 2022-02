Titan blindé d’Attack on Titan arrive sur Call of Duty

Une collaboration que peu d’entre nous s’attendaient à voir mais qui a ravi les fans a été celle de »L’attaque des Titans » et »Appel du devoir ». Maintenant, le populaire jeu de bataille royale »Call of Duty Warzone » et votre dernière livraison de votre ligne principale »Call of Duty Vanguard »un nouveau pack contenant un skin de personnage et des skins d’armes faisant référence au Titan blindé sera disponible.

Le nouveau pack de contenu payant comprend 10 nouveaux éléments, notamment un skin d’opérateur qui permet à Roland Zeiment de se transformer en l’intimidant Titan de la série animée et manga populaire. Hajime Isayama. Ce crossover est fait pour promouvoir la seconde moitié de la dernière saison de la populaire série animée, qui est actuellement diffusée. Une courte vidéo du Titan blindé en action a également été publiée sur le Twitter officiel de CoD.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Attack on Titan est classé meilleur anime aux Crunchyroll Awards 2022.

Activité et Jeux de massecontinuent de surprendre leurs joueurs avec cet anime populaire, puisqu’une série de skins et d’armes a été publiée il y a un mois qui faisait référence au personnage Levi Ackerman, de l’équipe Exploration Corps.

Jason Baber, directeur artistique chez Sledgehammer Games, explique que le processus d’amener le Titan à Call of Duty était un processus collaboratif où ils ont exploré de nombreuses idées, y compris la création d’art 2D à introduire sous la forme d’emblèmes. Mais en tant que fans de la série, choisir le titan blindé comme skin a été une décision très rapide, « preuve de la qualité de son design ».

« Al haber trabajado antes en la industria del anime, entiendo el amor que los artistas vuelcan en sus personajes. En este caso, hemos tenido la oportunidad de introducir estos personajes tan queridos de »Attack on Titan » en nuestro mundo con una colaboración avec Funimationet nous voulions leur rendre justice. »

le nouveau contenu Pack Tracer : L’Attaque des Titans – Lot Mastercraft des Titans blindés est maintenant disponible dans la boutique des deux jeux, »Call of Duty Warzone » et »Call of Duty Vanguard ».