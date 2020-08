Tirer! Sea of ​​Thieves a maintenant des boss de feu et des lance-flammes

Hot update pour “Sea of ​​Thieves”: Le jeu de pirates a introduit une nouvelle faction ennemie, qui vous réchauffe correctement. Les combattre en vaut la peine: leurs crânes font de vous un diable du feu redouté.

La mise à jour “Ashen Winds” est déjà disponible et vous permet d’affronter les Ashen Lords – de puissants capitaines squelettes dirigés par le célèbre Captain Flameheart. Quatre des nouveaux boss vous attendent ainsi que vos compagnons boucaniers et tous ont des capacités de feu dévastatrices dans l’arsenal.

Quatre nouveaux boss squelettes …

Captain Grimm, Old Horatio, Red Ruth et Warden Chi crachent des flammes, laissent pleuvoir des météores, invoquent des nuages ​​de cendres qui obscurcissent vos yeux ou déclenchent de violentes explosions. La lutte contre les cadres en feu est probablement rude, mais la récompense est rude: les têtes des boss rapportent de l’or, mais conviennent également comme lance-flammes.

… et un lance-flammes avec une torsion

Une fois que vous avez ramassé un crâne, vous avez le choix: le remettre à l’Ordre de l’âme et le faire payer, ou le garder et l’utiliser comme une arme qui peut mettre le feu à d’autres pirates, ennemis et navires avec son jet de feu. Mais plus vous utilisez le crâne comme lance-flammes, moins il en vaut la peine si vous voulez le vendre. À un moment donné, leur puissance de feu est également épuisée.

Vous rencontrez les Seigneurs Cendrés sur des îles dans “Sea of ​​Thieves”. Si vous voulez les chasser spécifiquement, recherchez des nuages ​​de cendres qui vous montrent où les boss causent des problèmes.