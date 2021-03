Tir à l’épicerie dans le Colorado: un officier tué à Boulder a agi héroïquement, selon le chef

Le policier de Boulder, dans le Colorado, tué alors qu’il répondait à un tireur dans une épicerie était le premier officier sur les lieux lundi après-midi après des informations faisant état de coups de feu, a déclaré le chef de la police.

L’officier Eric Talley, 51 ans, faisait partie des 10 personnes tuées dans la fusillade sur le King Soopers. Les autorités n’ont publié aucun détail sur les autres victimes.

Des appels sont arrivés au département de police vers 14h30 heure locale (16h30 HE), au sujet de coups de feu dans la zone et « d’une personne possible avec un fusil de patrouille », a déclaré le chef de la police de Boulder, Maris Herold.

Elle a qualifié les actions de Talley d’héroïques et a salué comme héroïques les actions des agents des forces de l’ordre de nombreux organismes qui ont répondu à la fusillade de masse de lundi.

Tally travaille au service de police de Boulder depuis 2010.

Homer Talley a déclaré que son fils prenait son travail de policier très au sérieux.

Eric Talley a eu sept enfants et le plus jeune a 7 ans, a déclaré son père. «Il aimait ses enfants et sa famille plus que tout», a-t-il déclaré.

« Il était de toute évidence l’un des officiers exceptionnels du département de police de Boulder, et sa vie a été trop courte », a déclaré le procureur du district du comté de Boulder, Michael Dougherty.

Un homme armé présumé, qui a été blessé, était en garde à vue lundi soir. L’identité du tireur présumé n’a pas non plus été révélée et la police a déclaré qu’il n’y avait pas de menace permanente pour le public.

Aucun motif, s’il en est connu, n’a été révélé.

Herold a déclaré que l’enquête était complexe et ne prendrait pas moins de cinq jours.

«Le cœur de cette communauté va aux victimes de cet horrible incident», a déclaré Herold.

Le choc et le chagrin ont été exprimés par des personnes à travers le pays lundi.

« C’étaient des gens qui vivaient leur journée, faisaient leurs courses, et leur vie a été brusquement et tragiquement raccourcie par le tireur qui est maintenant en détention », a déclaré Dougherty.

Le gouverneur Jared Polis a déclaré dans une déclaration qu’il était en deuil avec tout l’État. Il a déclaré que Talley avait perdu la vie alors qu’il travaillait pour sauver la vie d’autrui et a qualifié les meurtres de stupides.

Le sénateur américain John Hickenlooper, D-Colo., A déclaré que l’État était à nouveau en deuil. Il y a eu plusieurs fusillades de masse dans l’État, notamment en 1999 à Columbine High School et en 2012 dans un cinéma Aurora.

« Notre État est en deuil ce soir alors que nous pleurons dix autres Coloradans tués de manière insensée par la violence armée – y compris le policier Eric Talley », a déclaré Hickenlooper. la bravoure a sauvé des vies. «

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.