Tinykin est un jeu de plateforme de puzzle inspiré de Pikmin qui arrive sur PS5 et PS4 l’année prochaine

Nous allons être honnêtes, nous n’avions pas de grandes attentes avant de regarder la vidéo ci-dessus, mais Tinykin semble plutôt prometteur. Le jeu met en vedette Milo, un scientifique qui recherche la Terre et la trouve, mais la planète est piégée en 1991 et il est réduit à une taille réduite. Avec l’aide des créatures titulaires, vous aiderez Milo à s’échapper d’une immense maison et à rentrer chez lui.

Nous disons inspirés des Pikmin, car les Tinykin se présentent sous différentes formes et tailles, vous suivent par dizaines et peuvent tous vous aider de diverses manières intéressantes. Dans la vidéo, nous voyons les petits gars verts former des échelles pour vous permettre d’explorer plus haut, tandis que Tinykin rose peut soulever de gros objets et les déplacer. Cependant, il s’agit moins d’un jeu de stratégie que d’un jeu de plateforme de puzzle exploratoire, ce n’est donc pas un clone de la série de Nintendo en tant que tel.

Il a une belle apparence et l’environnement semble être plein de secrets et de chemins cachés. Même patiner sur le petit pain de savon semble très amusant, et les insectes vous aideront à améliorer vos capacités. Cela semble assez délicieux, n’est-ce pas?

Tinykin arrive à l’été 2022 sur PlayStation 5 et PS4, et cela semble être à regarder. Êtes-vous intéressé par celui-ci? Rassemblez-vous dans la section commentaires ci-dessous.