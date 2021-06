Tiny Tina’s Wonderlands est une frontière fantastique avec des mitrailleuses, des dragons et des requins armés

Tiny Tina mène le récit à travers Wonderlands, un jeu Borderlands de style fantastique (avec ce style artistique cel-shaded bien connu) révélé au Summer Game Fest 2021. Il y a des mitrailleuses, des dragons, et nous avons même espionné un requin avec des armes.

Il s’agit essentiellement d’une approche fantastique du genre tireur de looter, avec quelques similitudes avec Borderlands, bien que cela n’ait vraiment rien à voir avec Borderlands. Peut-être. Sorte de. À part ça, c’est essentiellement Borderlands. Attendez-vous au même genre d’humour et de récit étranges de Wonderlands.

Wonderlands by Gearbox révélé, à venir début 2022 #SummerGameFestpic.twitter.com/3UZWSbBiNO – Nibel (@Nibellion) 10 juin 2021

Le jeu sortira début 2022 et provient de Boîte de vitesses et 2K. Les mécanismes impliquent la fabrication de sorts, l’utilisation d’armes à feu et vous pourrez probablement faire exploser des dragons avec des lance-roquettes. Il sortira le Xbox Un, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Il est clair que c’est une riche interprétation L’assaut de la minuscule Tina sur le donjon du dragon, l’extension de style D&D de Borderlands 2. Vous contrôlerez un groupe de personnages exprimés par des noms célèbres : Andy Samberg, Wanda Sykes et Will Arnett. Ashly Burch est de retour pour exprimer Tiny Tina elle-même.

Tina conduira vos personnages à travers des donjons et des environnements (probablement) qui feront appel à la folie fantastique de D&D. Il sera intéressant de voir quelle direction prend l’histoire par rapport à Borderlands.

Selon Polygone, Le fondateur de Gearbox (Randy Pitchford) affirme que le jeu est en développement depuis environ 10 ans, bien qu’il ait fluctué dans et hors du développement pendant cette période. C’était un souhait de longue date d’apporter le style de Borderlands au genre fantastique.

Ce sera un jeu fantastique dans tous les sens du terme : squelettes, gobelins, dragons et bien plus encore. Le « garçon de treize ans le plus meurtrier » de la galaxie vous emmènera probablement dans des voyages assez tordus.

Wonderlands sera quelque peu similaire à Borderlands, dans la mesure où il existe des classes distinctes, un gameplay coopératif et un contenu de fin de jeu rejouable qui divertira les joueurs.

Plus d’informations seront révélées sur Wonderlands dans les semaines à venir, bien qu’il n’y ait pas de date concrète de sortie, d’autres bandes-annonces ou d’informations.