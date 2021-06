Tiny Tina’s Wonderlands est un spin-off fantastique de Borderlands à venir l’année prochaine

Tiny Tina’s Wonderlands a été officiellement annoncé, un nouveau jeu de Gearbox Software. C’est un spin-off de la populaire série Borderlands, mais ce sera une proposition assez différente.

Situé dans un monde fantastique plutôt que de science-fiction, Wonderlands semble être une terre remplie de dragons et de magie. En passant par la bande-annonce de révélation, vous pourrez fabriquer des armes uniques, et nous savons que vous pourrez également personnaliser votre personnage et utiliser des pouvoirs magiques.

Les détails sont minces sur le terrain, mais nous savons que le jeu arrivera à la fois sur PlayStation 5 et PS4 en 2022. Avez-vous hâte de découvrir Tiny Tina’s Wonderlands ? Tuez un dragon dans la section commentaires ci-dessous.