Tiny Tina’s Wonderlands annoncé : la version fantastique magique de Borderlands

Les pays des merveilles de la petite Tina est le titre du nouveau jeu des créateurs de « Borderlands » de Gearbox. Et la pomme ne tombe vraiment pas trop loin de l’arbre : si vous regardez de plus près le nouveau jeu, vous remarquerez non seulement les similitudes visuelles avec Borderlands, mais aussi les parallèles avec le gameplay et l’humour – le tout agrémenté d’une pincée Donjons et Dragons.

Tiny Tinas Wonderlands : Borderlands en tant que jeu de rôle fantastique

Avec « Tiny Tina’s Wonderlands » aucun DLC n’apparaît Frontières 3mais totalement jeu autonome. Le standalone était le courant Fête du jeu d’été officiellement annoncé et présenté dans un premier trailer criard. Wonderlands met un personnage « Borderlands » populaire et déjà existant au centre de l’intrigue colorée : le jeune de 13 ans Minuscule Tina.

De quoi parle le tireur de butin ? Dans le thème médiéval Royaume de table fantastique Les joueurs doivent trouver un moyen de vaincre le Seigneur Dragon en tirant, pillant, bombardant et faisant toute la magie qu’ils peuvent. Au lieu de juste classique Armes « frontières » Il y a aussi de la magie, des armes de mêlée telles que des épées, des licornes, des fées, des chevaliers, des dragons et une bonne pincée de l’humour typiquement exagéré.

Différents modes de jeu : Il y a plusieurs façons dont les fins de jeu peuvent s’immerger dans le jeu de tir : Coopération jusqu’à quatre joueurs campagne basée sur l’histoire contenu de fin de partie reproductible

Au lieu d’un avenir dystopique, nous nous retrouvons dans un monde fantastique chaotiquedans lequel un héros est après différentes classes et le butin utile peut être collecté de plusieurs manières.

Le fondateur de Gearbox Randy Pitchford et producteur exécutif de Tiny Tinas Wonderlands :

« Wonderlands est l’aboutissement de plus d’une décennie au cours de laquelle Gearbox Software a travaillé par intermittence pour développer un jeu de tir RPG se déroulant dans un univers fantastique. Pour moi, un rêve est devenu réalité, dans lequel vous pouvez combattre des dragons, des squelettes, des gobelins et plus encore avec de vraies armes Borderlands dans un monde fantastique original que Tiny Tina, la fille de treize ans la plus meurtrière de la galaxie, a imaginé, et cela dans un jeu vidéo AAA à part entière. «

Le casting de Tiny Tina’s Wonderlands

Pour le prochain jeu de tir, des acteurs bien connus * ont été embauchés pour donner vie aux différents personnages fous :

Petite Tina : Ashly Burch (Aloy dans « Horizon Zero Dawn »)

Ashly Burch (Aloy dans « Horizon Zero Dawn ») Capitaine Valentin : Andy Samberg (Jacob « Jake » Peralta dans « Brooklyn 99 »)

: Andy Samberg (Jacob « Jake » Peralta dans « Brooklyn 99 ») Seigneur Dragon : Will Arnett (BoJack Horseman dans « BoJack Horseman »)

: Will Arnett (BoJack Horseman dans « BoJack Horseman ») Robot Frette: Wanda Sykes (Shuli Kucerac dans « Les deux autres »)

La petite Tina de Borderlands 2 DLC

Si Tina vous semble familière, vous avez probablement passé du temps avec le DLC de la campagne « Borderlands 2 » « Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep » (2013). Dans ce document, nous apprenons à connaître Tiny Tina pour la première fois en tant que maître de jeu d’un monde fantastique qu’elle a imaginé, dans lequel nous pouvons maintenant nous immerger dans « Tiny Tina’s Wonderlands » en tant que standalone à part entière.

À la manière de « Donjons & Dragons », Tina change le monde au cours de l’histoire avec ses décisions, telles que l’apparition de lieux ou la création de nouveaux personnages et patrons.

Quand sortira Tiny Tina’s Wonderlands ? La sortie sur Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et PC pour le jeu est pour Début 2022 prévu.