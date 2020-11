Tiny révèle que Kandi Burruss s’est battue contre elle et LaTocha Scott pendant Xscape Fallout

Les histoires de rupture de groupe ne vieillissent jamais vraiment, peu importe le genre. Dans le monde de la musique R&B, Xscape était l’un des groupes de filles les plus en vogue des années 90 avec Kandi Burruss, Tameka «Tiny» Harris et les sœurs LaTocha et Tamika Scott.

Découvert par Jermaine Dupri, le quatuor a sorti trois albums studio vendus en platine avant de se séparer. Bien que leur histoire de rupture ait été racontée de nombreuses manières, Tiny a récemment parlé de certains des drames de Xscape, qui comprenaient des combats physiques.

Tamika Scott, Kandi Burruss, LaTocha Scott et Tameka «Tiny» Harris de Xscape | Prince Williams / WireImage / Getty Images

Xscape s’est séparé en 1998

Turmoil a frappé le groupe au moment où leur troisième album est sorti, et Xscape l’a appelé à quitter. Les membres du quatuor et leur équipe (dont Dupri) ont cité plusieurs raisons de la scission du groupe, mais les choses ne se sont pas terminées à l’amiable pour tout le monde.

Le mauvais sang entre Burruss et Tamika Scott a germé lorsque Scott aurait répandu des rumeurs sur le fait que Burruss dormait jusqu’au sommet. Il y avait aussi d’autres problèmes.

Alors que Tiny et Burruss sont devenus des auteurs-compositeurs à succès pour d’autres artistes et plus tard, des stars de la télé-réalité, les sœurs Scott ont lancé des efforts en solo dans la musique. Xscape s’est brièvement réuni en 2017 et a transformé l’expérience en une émission de télé-réalité avec Bravo’s Xscape: toujours le coup de pied.

Après avoir fait quelques concerts, Burruss a refusé d’avancer avec le groupe et les trois membres restants ont décidé d’enregistrer de la nouvelle musique ensemble. Elle a depuis changé d’avis.

Tiny dit que Kandi s’est battue contre elle et LaTocha dans le passé

Tiny s’est récemment assis pour une interview avec DJ Vlad pour parler de sa carrière et de sa famille, partageant quelques histoires sur Xscape et ce qui n’a pas fonctionné.

Elle a expliqué que menant à leur longue rupture, leur ego a joué un rôle en les séparant, tout comme les influences extérieures. L’énergie a changé et elle a dit que c’était devenu «un frein» de se présenter au travail.

Interrogé sur les combats, Tiny a déclaré qu’ils n’en avaient que deux vrais. «Kandi et moi avons eu une petite gifle [fight]. Un petit coup rapide. Et j’étais enceinte, donc ce n’était pas si grave », dit-elle. « Et puis Tocha et Kandi se sont finalement aussi disputés. »

Tiny a partagé qu’il avait l’impression qu’il était en retard pour ces deux-là d’avoir une confrontation, et les choses ont dégénéré en bagarre. «Je me souviens juste que nous répétions – je ne me souviens pas pour quoi nous répétions – mais cette salle de répétition était à l’envers.

Elle a confirmé que c’était un combat de poing tapageur mais n’a pas révélé qui était sorti vainqueur. Regardez le film, dit Tiny.

Un biopic Xscape est en route

En 2017, le biopic Xscape a été annoncé, un produit développé par les quatre membres originaux. Le projet est toujours en cours et devrait frapper Bravo. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été donnée, en 2019, Tiny a déclaré à Atlanta Black Star qu’il était possible qu’ils réenregistreraient certaines de leurs anciennes chansons pour le film et ajouteraient également de la nouvelle musique. Et elle adorerait que sa fille Zonnique Pullins joue avec elle.

Xscape s’est associé à Mona Scott-Young de Monami Entertainment pour le biopic, qui est la seule version autorisée du groupe.