Tiny Pretty Things Saison 2: Date de sortie et toutes les dernières choses !!

Mises à jour de la saison 2 pour « Tiny Pretty Things »: La série « Tiny Pretty Things » est initialement basée sur un roman du nom de « Tiny Pretty Things » écrit par Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton. La série est d’un genre qui attire l’attention de tout le monde.

Dans la prochaine saison 2 de Tiny Pretty Things, qui compte dix épisodes entièrement, nous prévoyons qu’elle sera beaucoup plus divertissante que la première saison, qui a été diffusée en décembre dernier. Après la série initiale, il y a eu de nombreux rebondissements et les fans sont très enthousiastes à propos de la saison 2 de Tiny Pretty Things. Elle est soit en construction, soit l’histoire n’est pas encore prête, soit les créateurs y réfléchissent encore. Eh bien, nous en savons un peu.

Toute mise à jour de la date de sortie: Tiny Pretty Things Saison 2

Depuis que nous avons parlé du Coronavirus plus tôt, il a causé de nombreuses pertes, et il a fallu une éternité pour que certaines choses reviennent à la normale ; oui, pas totalement, mais certaines parties du monde ne se sont pas encore complètement rétablies. Le tournage de la saison 2 de Tiny Pretty Things n’a pas encore commencé, mais c’est parce que les créateurs planifient toujours; ils ne l’ont pas encore confirmé. Les nouvelles devraient être positives pour nous. Selon les rumeurs, Netflix sortirait la saison 2 de Tiny Pretty Things en 2022.

Acteurs : Tiny Pretty Things Saison 2

Shane – Brennan Clost

Juin – Daniela Norman

Bette – Casimère Jollette

Délia – Tory Trowbridge

Ramon – Bayardo De Murguia

Monique – Lauren Holly

Cassie – Anna Maiche

Quel est l’intrigue de la saison 2 ?

La première saison s’est terminée avec le réveil de Cassie après avoir été dans le coma et s’est rendu compte qu’elle n’était pas dans le coma comme elle le pensait car c’était un accident. Quelqu’un l’a victimisée. Delia était la personne en question. Cassie est l’intérêt amoureux du petit ami de Delia, Rowan, alors elle a décidé d’être cruelle. Elle était jalouse de lui, alors il a essayé de le tuer, et une vérité choquante était déjà connue de la mère de Delia et de sa sœur. Attendons de voir la suite !