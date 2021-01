Tiny Pretty Things Saison 2: Date de sortie, casting, histoire et bande annonce

Tout ce que nous savons sur la saison 2 de Tiny Pretty Things jusqu’à présent

Si vous aimez les Jolis Petits Menteurs et l’Elite, vous avez probablement entendu parler des Jolis Petits Choses. En fait, vous avez probablement lu les livres sur lesquels la série est basée et vous vous êtes très vite frayé un chemin à travers la première saison. Et maintenant, vous voulez tout savoir sur la deuxième saison de Tiny Pretty Things.

Netflix n’a pas encore annulé ou renouvelé la série. Nous en arrivons au point où nous devrions entendre quelque chose bientôt. La première saison a été abandonnée à la mi-décembre, et nous sommes maintenant à la mi-janvier. Habituellement, il faut un à deux mois à Netflix pour décider de l’avenir de ses séries, surtout lorsqu’il s’agit d’un renouvellement.

Dès que nous savons quelque chose, nous faisons une mise à jour. Pour l’instant, voici ce que nous savons sur la saison 2 de Tiny Pretty Things.

Date de sortie de la saison 2 de Tiny Pretty Things

Aucune saison n’ayant encore été confirmée, on ne peut pas dire quand la deuxième saison de Tiny Pretty Things sera présentée. Il faut généralement au moins 14 mois pour qu’une émission passe de nouvelles saisons sur Netflix, donc nous nous attendons à ce que la première ait lieu au plus tôt en 2022.

Avec les protocoles de pandémie, cela pourrait prendre plus de temps. Nous espérons que le prochain chapitre de cette série d’écoles de ballet d’élite aura lieu l’année prochaine.

La distribution de la saison 2 de Tiny Pretty Things

Il n’est pas nécessaire que quelqu’un ne revienne pas dans la série. En fait, il serait étrange qu’un des personnages de la première saison ne revienne pas en raison de la façon dont s’est terminée la première saison de Tiny Pretty Things.

Sauf un. Bayardo De Murguia ne reviendra probablement pas en tant que Ramon étant donné que le personnage a été retrouvé assassiné à la fin de la première saison.

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas revenir du tout. Nous pourrions le voir à travers des rêves ou des flashbacks, mais il ne sera pas le chorégraphe coincé, parfois abusif, pour une autre représentation.

Tiny Pretty Things Saison 2 trailer

Aucune deuxième saison n’ayant été confirmée, aucun tournage n’a eu lieu. Cela signifie qu’il n’y a pas encore de bande-annonce pour la deuxième saison.

Nous ne manquerons pas de la présenter dès qu’elle sera disponible. Nous prévoyons environ un mois avant la fin de la saison, donc probablement pas avant le début de l’année 2022 au plus tôt.

Tiny Pretty Things Synopsis de la saison 2

Que pourrait suivre la saison 2 de Tiny Pretty Things ? La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des sources pour la série à suivre. La saison va probablement reprendre avec le deuxième livre de la série, Shiny Broken Pieces.

Dans ce roman, les trois principales femmes, June, Bette et Gigi (qui a été rebaptisée Nevaeh dans la série télévisée) sont maintenant en compétition pour une place dans l’American Ballet Company. Les enjeux sont plus élevés que jamais, et elles ont toutes tout à perdre.

Bien sûr, personne n’est prêt à jouer les gentils. Qui fera la part belle à la fin ?

Cela ne couvre même pas les « cliffhangers » de la première saison. La deuxième saison devra couvrir l’enquête sur le meurtre de Ramon, tout en tenant compte du fait que Cassie est de retour. Ensuite, il y a la tentative de prise de contrôle du studio de danse, la décision de Bette de porter le chapeau à la famille, et tout ce qui est ressorti de cette dernière représentation.

Il y a beaucoup de choses à couvrir dans la saison 2 de Tiny Pretty Things, et beaucoup de choses à attendre avec impatience.