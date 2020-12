Tiny Pretty Things: la série qui a renversé Gambit de Dama et comparée à Gossip Girl

Gambit de la dame il est devenu la mini-série la plus regardée de l’histoire de Netflix depuis sa première le 23 octobre. La production mettant en vedette Anya Taylor-Joy s’est classée comme la plus vue sur la plate-forme en novembre et a fait fureur. Cependant, son règne s’est terminé: Tiny Pretty Things l’a renversée à la première place. Rencontrez cette première avec laquelle ils se comparent Une fille bavarde.

« Lorsqu’une attaque renverse une élève d’une école de ballet sélectionnée, son remplaçant est plongé dans un monde de mensonges, de trahison … et de compétition à mort », est le synopsis officiel du lancement qui a été diffusé le 14 décembre sur le service de streaming et s’est rapidement positionné comme le plus choisi selon Flixpatrol.

C’est une série de 10 épisodes de 56 minutes en moyenne qui est basé sur le roman du même nom écrit par Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton. Réalisé par Michael MacLennan, il stars Brennan Clost, Barton Cowperthwaite, Bayardo De Murguia, Damon J.Gillespie, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Anna Maiche, Daniela Norman, Michael Hsu Rosen, Tory Trowbridge, Jess Salgueiro et Lauren Holly.

Tiny Pretty Things est le plus regardé sur Netflix dans le monde (Flixpatrol)



L’intrigue est pleine de contenu sensuel, suspense et mystères. Parlez de la compétition au sein de la danse et incluez un scénario engageant avec mensonges, trahisons et conflits. L’histoire était liée à d’autres émissions similaires: Vanity Fair l’appelait un mélange de « Cygne noir » et « Une fille bavarde ».







ENFIN. Netflix a publié une série de qualité. Minuscules jolies choses. 10/10. C’est comme Gossip Girl connecté avec Black Swan. – un bichiyal (@oftencaroline)

14 décembre 2020



Veuillez confirmer si Tiny Pretty Things est la version Gen Z de Gossip Girl. – Bombol (@Bombolady)

15 décembre 2020



Je pense avoir trouvé ma nouvelle émission Netflix. Cela me donne des vibrations de Gossip Girl et de Pretty Little Liars, mais en regardant une fille noire. ça s’appelle Tiny Pretty Things. Je ne suis qu’à 20 minutes, donc si c’est une poubelle, ne tenez pas compte de cela, lol. – alicia « ace » ouest (@aliciaacewest)

16 décembre 2020





Dans les réseaux sociaux, ils l’ont également comparé à la série Cecily von Ziegesar. «Tiny Pretty Things, c’est comme un mélange de potins avec de jolis petits menteurs et d’académie de danse», «Tiny Pretty Things, c’est Gossip Girl with Ballet. Je ne sais pas pourquoi Netflix m’aime tant», était le ton des commentaires sur Twitter.

En revanche, il y a eu des critiques de la part des amateurs de danse car ils considéraient que dans la série il y avait plus de sexe que d’art. « Dans la série de ballet Tiny Pretty Things, il y a plus de sexe et de meurtre que de danse », « Je suis allé voir Tiny Pretty Things et j’ai conclu que la série était essentiellement basée sur le sexe. Toutes les 15 minutes, le sexe », les fanatiques sont d’avis.