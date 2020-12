Tiny Pretty Things: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

Créé par Michael MacLennan, « Petites jolies choses»Est un drame qui se concentre sur les étudiants de la prestigieuse académie de ballet Archer, qui semblent prêts à tout pour marquer l’histoire de la danse. Mais ils ne sont pas les seuls à être capables de tout ce qu’il faut pour atteindre leurs objectifs, les enseignants, même dans le directeur, vont dans le même sens.

La série de Netflix, basé sur le roman du même nom de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton, commence avec l’arrivée de Neveah Stroyer à l’école choisie après une attaque abattant de Cassie, l’élève vedette.

Bien que Neveah arrive dans l’espoir de réaliser ses rêves, elle se rend peu à peu compte qu’elle doit faire plus que danser, surtout après qu’elle devienne «l’avenir du ballet». La jeune prometteuse doit faire face à la cruauté de ses rivaux et à la vérité troublante derrière leur arrivée.

Ses coéquipiers et rivaux sont Bette Whitlaw, la sœur cadette de son idole Delia Whitlaw; June, sa colocataire qui peine à se démarquer pour que sa mère ne la force pas à suivre une éducation régulière; Nabil, l’ex-petit ami de Cassie; Oren, le plus grand rival et intérêt romantique de Nabil; Shane, son amie la plus proche, et Caleb, l’étudiante avec laquelle Monique a une liaison.

La première saison de « Tiny Pretty Things » compte 10 épisodes (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «TINY JOLIES CHOSES»?

Vers la fin de la première saison de « Petites jolies chosesCassie se réveille et confirme que ce n’était pas un accident. Alors qui l’a poussée? Pendant ce temps, Bette récupère et arrache la position de June dans le ballet de Ramon Costa sur Jack l’Éventreur.

Une fois la vérité sur le club Michi révélée, les danseurs préparent une vidéo virale pour sauver la réputation de l’école. Mais, après une conversation avec Cassie, l’agent Cruz arrête Bette. Bien que personne ne la soutienne, ils ne croient pas qu’elle est la vraie coupable.

Dans le dernier épisode de la série Netflix résoudre la plupart des mystères. Il est révélé que c’est Bette qui a laissé la fleur blanche et la note pour intimider Neveah. Pendant ce temps, cette dernière tente de convaincre Cassie de dire la vérité, mais elle préfère soutenir Monique.

Bien que June ait sauvé la présentation, elle a été remplacée par Delia, et alors qu’elle la regarde voler son rêve, elle se souvient de l’avoir vue à l’école la nuit de l’incident de Cassie, au même moment, Bette efface sa mémoire floue et confirme que c’est sa sœur qui a poussé. à son partenaire. Cependant, il préfère garder le silence pour le bien de sa famille.

La première saison de « Petites jolies choses»Se termine par la chute apparente de Monique après avoir compromis l’audio et le meurtre de Ramon. Qui était?

Qui a assassiné Ramon Costa à la fin de « Tiny Pretty Things »? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «TINY JOLIES CHOSES»?

Même si Netflix Il n’a encore fait aucune annonce sur l’avenir de la série, apparemment dans le dernier chapitre il est possible que l’histoire des étudiants en ballet se poursuive dans une deuxième saison, puisque la première a laissé plusieurs questions.

Un autre point en faveur de la rénovation est que le roman sur lequel elle est basée « Petites jolies choses»A une suite, c’est-à-dire que les créateurs de la fiction ont suffisamment de matériel original pour développer les aventures et les mésaventures de ce groupe de danseurs.

Selon la description du deuxième livre de Clayton et Charaipotra, «Shiny Broken Pieces», «June commence enfin à se considérer comme une ballerine prima. Mais être le meilleur pourrait signifier sacrifier l’amour de votre vie. Bette est déterminée à effacer son nom après avoir été suspendue et accusée d’avoir blessé sa rivale, Gigi (Cassie). Et Gigi ne va pas laisser Bette, ou les autres danseurs qui l’ont intimidée, rester impunis. «