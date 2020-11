Tiny Harris rappelle Cypress Hill poursuivant Xscape sur le titre de son premier album

« Hummin ‘Comin’ At Cha » était un hit, mais le groupe de rap voulait être payé parce que c’était une réplique dans l’une de leurs chansons les plus célèbres.

Leur premier album est un classique célèbre parmi les cercles R&B et leur a valu une plaque de platine, mais Xscape Hummin ‘Comin’ At Cha a mis le groupe en difficulté juridique. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le titre du disque est en fait une lyrique du single classique de Cypress Hill « How I Could Just Kill a Man ». Tiny a révélé que le groupe de rap avait fini par les poursuivre en justice dans les années 1990 pour l’utilisation de leur ligne.

Paras Griffin / Intermittent / « C’était définitivement Jermaine [Dupri’s] idée, « dit Tiny VladTV. « Il avait cette idée de ce à quoi il voulait que nous ressemblions et que nous ressemblions, ainsi de suite et ainsi de suite. Il avait l’impression que, vous savez, nous ressemblions à de petits rappeurs et sortir chanter comme si nous chantions allait être comme un choc, plus donc. » L’idée du titre de leurs débuts venait directement du bureau de Dupri, mais Cypress Hill a fini par les poursuivre en justice. « Nous avons dû payer. » Tiny a expliqué que Dupri voulait utiliser l’expression Hummin ‘Comin’ At Cha parce qu’ils étaient «comme des colibris». Elle a ajouté: « Je comprends ce qu’il pensait. Ce n’était pas nécessairement ce dont ils parlaient » sur la piste originale de Cypress Hill. Tiny a ajouté qu’ils avaient été poursuivis à plusieurs reprises et qu’ils ne pouvaient pas se rappeler combien ils avaient fini par payer le groupe de rap légendaire. Regardez-la discuter du titre et du procès ci-dessous.