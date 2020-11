Tiny Harris explique pourquoi Xscape Reunion a échoué et révèle son moment le plus triste

Tameka « Tiny » Harris a parlé de certains des moments les plus mémorables de sa carrière avec VladTV cette semaine, évoquant les excuses de The Notorious BIG à Xscape quelques minutes avant son meurtre, les bagarres entre Kandi Burruss et LaTocha Scott, et plus encore. Dans la dernière partie de son entretien avec la publication, Tiny a évoqué l’un des moments les plus dévastateurs de toute sa vie, ainsi que ses réflexions sur les raisons pour lesquelles la réunion Xscape prévue n’a pas fonctionné.

Tiny et TI ont sept enfants ensemble, dont trois ensemble. Mais techniquement, ils ont quatre enfants ensemble. En 2007, Tiny et TI ont eu un bébé mort-né, leur brisant le cœur et créant l’un des moments les plus tristes de la vie du premier.



Presley Ann / FilmMagic / Getty Images

«C’était probablement le moment le plus triste de ma vie, quand j’étais dans mes moments les plus sombres», a déclaré Tiny à propos de son bébé mort-né. «Je suis toujours assez optimiste. Je n’ai pas vraiment de moments où je suis déprimé ou déprimé ou autre. Je n’ai pas vraiment ces moments, merci mon Dieu. Je les ai eu ici et là-bas, mais c’était le plus là où j’en étais sorti pendant des semaines et des semaines et des semaines à la fois. «

N’importe qui peut imaginer la douleur d’avoir un bébé sans pouvoir le ramener à la maison.

« L’idée d’avoir un bébé mais de ne pas rentrer à la maison avec un bébé … c’est traumatisant », a ajouté Tiny.

Vlad poursuit en changeant de sujet de conversation, revenant à Xscape et comment les filles avaient initialement prévu un album de retour en 2005, ce qui a conduit Tiny à expliquer pourquoi le déchaîné projet n’a jamais fonctionné.



Paras Griffin / Getty Images

« Cela n’a pas fonctionné. Notre entreprise n’était pas ensemble, ce qui est un problème de longue date pour Xscape », déclare Tiny. «Ma relation était très difficile et pour moi, j’essayais de sortir et de poursuivre ça, ce n’était même pas ensemble, tu sais ce que je dis? J’ai essayé parce que je sentais que ça valait le coup mais parce que l’affaire n’était pas ensemble, tout allait si mal. J’ai juste abandonné. Je voulais en quelque sorte y aller et reprendre ma relation parce que [Xscape] allait en enfer. Ça s’est juste arrêté. Il a arrêté de bouger. «

Pour Tiny, cela a sonné le glas de Xscape.

« Nous avons essayé et j’ai essayé. J’ai mis beaucoup de pression sur ma relation pour cela et cela n’a pas fonctionné et je n’avais plus envie d’essayer cela », a déclaré le chanteur. « Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais insister si ça ne va jamais se réunir et être totalement à 100%. Nous l’avons vraiment fait [have a great run.] C’était excitant et j’avais l’impression que cela en valait la peine. C’était quelque chose que nous aimions. Mais, à l’époque, quand nous l’avons fait déchaîné, Kandi n’était pas là et l’entreprise n’était pas ensemble, donc ce n’était tout simplement pas réel. Ce n’était pas la même chose. «