Tiny Harris explique pourquoi elle a demandé le divorce à TI

Tiny Harris explique pourquoi elle a demandé le divorce de TI avant de décider de rester à long terme.

Pendant un certain temps, TI et Tiny semblèrent condamnés dans leur relation. Tous les deux jours, il y avait des rumeurs sur leur rupture et, à un moment donné, Tiny a même demandé le divorce de son mari. Au cours des derniers jours, VladTV a publié des parties de l’interview de Tiny avec la publication, où elle a longuement parlé de l’échec de la réunion Xscape, des combats entre les membres du groupe, etc. Elle a également évoqué le moment le plus triste de sa vie, avoir un bébé mort-né avec TI

Robin L Marshall / Getty Images Il y a quelques années, Tiny et Tip n’allaient pas bien. Ils avaient demandé le divorce (avant de décider de se réconcilier) et il semblait qu’ils allaient se séparer. Dans la partie la plus récente de son entretien avec Vlad, Tiny détaille le processus, expliquant pourquoi elle a décidé de déposer. «C’était assez stressant», dit Tiny à propos du processus de divorce. « Je vivais ce que je traversais et une fois que j’ai déposé [for divorce], tout devient public. Vous déposez et vous voulez vous occuper des choses en privé, mais en même temps, il n’y a aucun moyen d’être privé là-dedans, lorsque vous avez affaire à un couple de célébrités qui essaie de traverser des problèmes conjugaux. Cela a mis beaucoup de va-et-vient, beaucoup plus de pression sur ce que nous avions. « L’ensemble du processus les a amenés à reconsidérer s’ils étaient prêts à divorcer ou s’ils devaient s’en tenir à une unité.

Jason Merritt / Getty Images « Cela nous a juste fait voir, sommes-nous vraiment prêts à aller aussi loin ou voulons-nous vraiment nous battre? » dit Tiny. « Vaut-il la peine de se battre? Cela nous a fait voir ce que nous avions l’un dans l’autre et si nous avions vraiment l’impression que cela valait la peine. Cela nous a ramenés. » Tiny a ensuite révélé la raison pour laquelle elle était allée jusqu’à essayer de mettre fin à son mariage avec Tip, suggérant que leur mariage était tendu après la naissance de leur fille: «J’ai eu une dépression post-partum mais pas avec Heiress. Principalement avec Major, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je n’avais pas l’habitude d’avoir jamais ça. Je me suis surpris comme, oh putain, tu as vraiment affaire à ça. J’ai juste l’impression que, quand tu as un bébé, je ne sais pas ce que c’est, mais ça met beaucoup de pression sur la relation. Surtout après. Je ne sais pas ce que c’est mais ces quatre ou cinq premiers mois après – Je ne sais pas ce que c’est. Peut-être que la femme prend tellement soin du bébé et que l’homme a besoin d’attention? C’est ridicule mais quelque chose ne va pas entre le moment de porter le bébé et après que vous ayez le bébé. Une fois que vous Remettez-vous sur pied et vous avez rassemblé vos affaires et vous pouvez manœuvrer, tout commence à boucler la boucle pour vous. Vous comprenez en quelque sorte comment vous allez gérer les choses et comment vous allez bouger. «