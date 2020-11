Tiny Harris détaille les membres de Xscape Kandi Burruss et LaTocha Scott Fist-Fighting

Elle a également ajouté qu’elle et Kandi avaient également eu une altercation « petite gifle ».

Certaines personnes ont estimé que Xscape s’était dissous avant l’heure. Le groupe de filles est devenu célèbre dans les années 1990 et, bien que leurs succès soient désormais considérés comme des classiques, certains critiques pensent que le quatuor – composé de Kandi Burruss, Tameka « Tiny » Harris, LaTocha Scott et Tamika Scott – a laissé des problèmes personnels entraver leur carrière. . Il y eut des murmures de combats internes et au début des années 2000, Xscape n’était plus. En 2017, les dames ont pu mettre leur bœuf passé derrière elles alors qu’elles se lancaient dans une tournée nationale, mais Kandi n’était pas intéressée par la réforme du groupe. Elle a déclaré qu’elle n’enregistrerait pas avec les autres femmes, alors elles ont évolué en trio nommé XSCAP3. Il y a beaucoup à découvrir dans l’histoire de Xscape, et Tiny a laissé entendre qu’il y avait un film dans les œuvres qui détaillera leurs hauts et leurs bas, y compris les altercations physiques qui se sont produites entre les femmes. « Je pense que c’était beaucoup d’ego impliqué », a déclaré Tiny en expliquant pourquoi Xscape a rompu. « C’était beaucoup de gens, pas seulement les quatre, en dehors de nous qui ont eu leur avis et leur mot à dire. Cela s’est juste transformé en gros – et puis aussi, nous avons eu comme, de petits problèmes dès le début les jours qui ont un peu dégénéré. Je n’ai jamais été résolu et j’ai explosé dans ce genre de choses, je ne t’aime pas, je ne peux pas te supporter, genre de chose. C’était juste difficile de garder ça ensemble, de venir travailler. Ça a commencé à me faire du mal juste d’être là. « Tiny a dit qu’il était arrivé à un point où chaque membre avait du boeuf avec un ou deux autres membres, ce qui a rendu difficile pour les femmes de se réunir. « C’était juste trop et a commencé à être forcé. » Cependant, les choses ont pris un tour après que des combats ont éclaté entre les membres. «Il y a certainement eu des combats», admit Tiny. « Nous n’avons vraiment eu que deux combats. Kandi et moi avons eu une petite gifle. Petit quickie. J’étais enceinte donc ce n’était pas si grave mais nous avons eu une petite gifle ici et là, nous nous sommes mis un peu dessus. Et puis Tocha et Kandi s’est finalement battu aussi. Il semblait juste que c’était une période attendue depuis longtemps parce qu’ils étaient toujours en train de faire des va-et-vient et cela s’est finalement transformé en un vrai combat. « Elle a détaillé ce dont elle pouvait se souvenir, en disant que tout s’était déroulé dans une salle de répétition et qu’à la fin du combat, la pièce était «renversée». Avec un film Xscape en route, elle ne révélait pas qui a gagné le combat et a simplement dit que les téléspectateurs devront le découvrir à la sortie du film. Regardez Tiny parler du drame de Xscape et des carrières solo suivantes ci-dessous.