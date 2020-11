Tiny décompose pourquoi elle a presque divorcé TI

TI et Tiny ont failli divorcer en 2016. Tiny était celle qui a initié la rupture légale, et elle a expliqué pourquoi elle avait fait – et pourquoi ils n’ont finalement pas divorcé – dans une interview avec VladTV.

«C’était assez stressant», a déclaré Tiny à propos du processus de divorce. « Parce que je vivais ce que je traversais en moi-même et une fois que j’ai déposé, tout devient public. Vous déposez et vous voulez traiter les choses en privé mais, en même temps, il n’y a aucun moyen d’être privé là-dedans, vous sachez, quand vous avez affaire à un couple de célébrités qui essaie de vivre des problèmes matrimoniaux. Cela a mis beaucoup de va-et-vient, beaucoup plus de pression sur ce que nous avions. « « Cela a duré un moment. Cela nous a juste fait voir, sommes-nous vraiment prêts à aller jusque-là ou voulons-nous vraiment nous battre? Vaut-il la peine de se battre? Cela nous a en quelque sorte fait voir ce que nous avions l’un dans l’autre et si nous nous sentions vraiment comme si ça valait le coup – ça nous a ramenés », a-t-elle poursuivi.

Tiny a eu des problèmes avec Tip après la naissance de leur fille Heiress en 2016, et elle a également expliqué pourquoi les hommes et les femmes se séparent souvent après avoir eu un enfant.

«J’ai juste l’impression que quand tu as un bébé, je ne sais pas ce que c’est, mais ça met beaucoup de pression sur la relation. Surtout après. Je ne sais pas ce que c’est. Mais ces quatre ou cinq premiers des mois après – je ne sais pas ce que c’est. C’est quelque chose, peut-être que la femme s’occupe tellement du bébé et que l’homme a besoin d’attention? C’est ridicule, c’est fou mais quelque chose ne va pas entre le moment de porter le bébé et après avoir eu le bébé. Une fois que vous vous êtes remis sur pied et que vous avez rassemblé vos affaires et que vous pouvez un peu comme la manœuvre, tout commence à boucler la boucle pour vous. Que vous soyez avec le père ou non, vous obtenez un peu comprendre comment vous allez gérer les choses et comment vous allez bouger. «

TI et Tiny vont maintenant fort et Tip est très protecteur envers sa femme.