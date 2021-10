Tinie Tempah présente une nouvelle émission immobilière ce soir sur Channel 4

Vous vous souvenez de Tinie Tempah ? Le musicien qui était absolument énorme il y a quelques années, mais qui a été beaucoup plus silencieux ces derniers temps ?

Eh bien, c’est parce qu’il a effectué un changement de carrière assez remarquable et qu’il est maintenant un expert en immobilier.

En fait, c’est un tel expert qu’il va apparaître dans sa propre émission immobilière ce soir sur Channel 4.

Alors que nous sommes plus susceptibles de le reconnaître pour avoir chanté des tubes tels que Tomber dans les pommes et Écrit dans les étoiles, il va maintenant faire face Prolongations extraordinaires, qui informera les téléspectateurs sur – vous l’aurez deviné – des extensions de maisons inhabituelles et brillantes.

Tinie vient de modestes débuts dans le sud de Londres, mais a gravi les échelons pour devenir l’une des plus grandes stars de la musique au Royaume-Uni.

Crédit : Alamy

Puis, il a décidé de se tourner vers autre chose, cette fois en commençant à se constituer un impressionnant portefeuille immobilier.

Désormais, cette expertise sera utilisée pour aider les propriétaires britanniques à construire des extensions incroyables et expansives sur leurs maisons.

Il a expliqué : « J’ai toujours été passionné par l’architecture et le design et j’ai eu la chance d’assister à des projets incroyables et de faire partie de ceux-ci.

« J’ai hâte de voir comment ces propriétaires ambitieux donnent à leurs propriétés un remaniement du 21e siècle avec les extensions les plus extraordinaires. »

Née de parents nigérians en 1988, Tinie s’appelle en réalité Patrick Chukwuemeka Okogwu.

Il a conçu son nom de scène après avoir recherché divers mots différents pour la colère dans le dictionnaire des synonymes, avant de s’installer sur l’orthographe, ainsi que l’ajout de « tinie » pour le rendre un peu moins agressif.

Crédit : Alamy

À partir de là, il a connu le succès avec le hit numéro un Tomber dans les pommes en février 2010, et il a suivi cela avec un autre sommet des charts, son troisième single Écrit dans les étoiles.

Cette chanson est devenue également liée de manière indélébile à la couverture de Sky Sports de la Premier League.

Mais, maintenant, il semble qu’il a mûri avec l’âge et a décidé de faire de la propriété – et de la télé – son métier.

Il est marié à l’artiste Eve Da Haan et ils partagent deux filles ensemble.

Parlant de la paternité et de la façon dont cela l’a changé, il a déclaré: « C’est vraiment la meilleure chose au monde et vous donne une toute nouvelle perspective et perspective sur la vie et me rend très reconnaissant de l’endroit où je suis dans ma vie.

« Cela me fait réfléchir sur l’éducation que j’ai eue et même si mes parents étaient absolument les meilleurs, nous venons du sud de Londres et d’héritage nigérian, j’ai grandi dans un milieu très difficile.

« Et cela me donne juste envie de créer un meilleur environnement pour mon enfant. »

Crédit : Canal 4

Maintenant, il aura la chance d’améliorer l’environnement des autres sur Channel 4.

Parlant de l’émission, il a déclaré: « Ayant grandi dans une famille très ouvrière, la propriété était un moyen pour nous de gravir les échelons socio-économiques.

« Je suis sorti d’un environnement de domaine social et, à 12 ans, mes parents ont acheté notre première propriété à Plumstead. Avance rapide de quelques années, et ils en ont plus qu’une poignée.

« J’ai grandi en voyant ma mère faire plein d’extensions.

« Au début de la pandémie, l’industrie de la musique a été très durement touchée. »

« Évidemment, il n’y avait pas de concerts. J’étais dans le studio à la maison, me grattant la tête. J’ai reçu cet appel téléphonique, ‘Nous faisons ce spectacle de propriété, et nous aimerions que vous le fassiez’. Au début, j’étais comme, ‘Je ne sais pas…’

« Mais je suis à l’âge où je veux communiquer d’autres côtés de moi-même.

« Je fais de la musique depuis l’âge de 16 ans.

« J’ai accompli beaucoup de choses. Mais j’ai l’impression que c’est un nouveau défi. Quand vous faites des disques, vous êtes à chaque fois à la merci des gens.

« Quand j’achète une propriété ou que je la retourne et que j’essaie de la vendre, je ne suis à la merci de personne. »

La productrice exécutive d’Avalon, Angela Norris, a ajouté : « Tinie apporte sa passion pour la propriété et le design à toutes les constructions, qui sont à couper le souffle en elles-mêmes. Du sang, de la sueur, des larmes et de gros budgets y sont entrés, ils inspireront et choqueront à parts égales. les mesures. »