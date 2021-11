Tini Stoessel et L-Gante : en moins d’une journée, ils dépassent le demi-million de reproductions avec « Bar »

L’attente est terminée : après avoir généré de grandes attentes chez tous ses followers, Tini Stoessel et L-Gante ont sorti leur single Pub ce jeudi. Et ils n’ont pas déçu, parce que la chanson En seulement 3 heures depuis sa création, il a déjà accumulé 750 000 reproductions sur la chaîne YouTube officielle de la star argentine qui possède aujourd’hui des tubes tels que Mentez-moi, putain d’image ou Elle dit.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien protagoniste de Violetta combiner pop et cumbia pour aboutir à une chanson très entraînante. Je l’ai déjà fait en 2019 avec son célibataire 22, où il a partagé une étude avec Greeic, et mettre la touche finale en enregistrant un clip vidéo qui avait au Kun Aguero -jouer avec un ballon de football- en tant que protagoniste. De ce moment à ce jour, la piste accumulée sur YouTube 230 millions de vues et c’est l’un des favoris du public.

Dans le but de répéter la formule, Tini est revenu faire un featuring entrant dans ce genre. Cette fois, il a choisi Elian Valenzuela – artistiquement connu sous le nom de L-Ghent – pour l’accompagner sur l’enregistrement. Le chanteur de cumbia 420 Non seulement il a accepté de mettre sa marque si caractéristique dans les paroles et la vidéo, mais il a également assuré dans son profil Instagram vérifié : « C’est une bombe pour l’été« .

Et c’est probablement le cas, car les réactions ont été plus que positives et les chiffres publiés sur la chaîne YouTube de Stoessel ne font que le confirmer. Dirigé par Diego Peskins, le clip vidéo n’a pas besoin de grands étalages pour remplir son objectif : des danseurs au diapason, beaucoup de couleurs et un rythme qui ne s’arrête pas ont suffi à positionner le dernier single de Tini et L-Gante parmi les tendances.

Quelques minutes avant la première, comme d’habitude pour la chanteuse argentine, elle a commencé un live sur Instagram où des milliers de ses followers se sont joints pour donner des messages d’encouragement et d’approbation au lancement de Pub. Et Tini, s’est chargée de garder une surprise de plus qui a suscité l’émotion de tout le monde en la révélant : pour elle date d’anniversaire, en mars 2022, sera présenté en direct au Hippodrome de Palerme à Buenos Aires.

