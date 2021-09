Tini avec Ibai : « Peut-être que je rejoindrai Twitch, ce serait très amusant »

Le cycle des entretiens Discuter tranquillement il ne cesse de s’améliorer : cet après-midi, son créateur Ibai Llanos Il a invité Tini Stoessel pour parler de sa musique et des meilleurs moments de sa carrière du début à nos jours. Le chanteur argentin et le streamer espagnol diffusés depuis Tic en vue de plus de 80 mille personnes et ils ont profité de l’occasion pour se souvenir aussi de la séries de son enfance et de son adolescence.







Au début, Tini a admis ne pas trop comprendre la plateforme sur laquelle ils allaient vivre. Et il a expliqué : « MJ’ai l’impression d’être une grand-mère qui parle comme ça. J’aime Twitch, je n’aime tout simplement pas”. Mais ensuite, il a ajouté : «Je ferai peut-être un comptece serait très amusant”. Le streamer, pour sa part, lui a dit qu’il comprenait que ce n’était pas une question d’âge et lui a recommandé les meilleures façons de diffuser.

« Comment me vois-tu faire ça ? » Demanda l’interprète de Me mentir. Ibaï a répondu : «Sommes Violetta de Disney Channel, vous pouvez avec tout. Vous avez beaucoup d’expérience en parlant à la caméra”. Et c’est que la série dans laquelle Tini Stoessel a joué a fait fureur dans tout l’Amérique latine et, aussi, dans Espagne. « J’aimerais jouer à nouveau, j’ai adoré faire Violetta. J’ai toujours été un personnage« L’actrice s’est souvenue et ils se sont préparés à regarder l’introduction de la série.







Stoessel a chanté une partie de la chanson Dans mon monde et a raconté une anecdote de la série Disney. « Quand nous tournions mes dents tombaient encore, alors pour filmer l’ouverture du spectacle, ils m’en ont mis une fausse”. En outre, il a fait remarquer : «Je ne me souviens pas très bien de la fin de la série, mais nous avons fait environ trois saisons de 80 chapitres et jusqu’à trois ans de tournée”.

Ce n’était pas la seule fiction dont ils se souvenaient. Après qu’Ibai ait fait croire à son invité qu’il était un acteur de Élite et Embarquement, ils ont également montré une partie de La passion des faucons. Comme si cela ne suffisait pas, le streamer a rappelé le phénomène de Vilain Petit Canard dans le pays européen et a chanté la chanson titre du roman. En dansant et en chantant le refrain, Tini a conclu : «Les paroles de Las Divinas étaient horribles, mais j’étais fan du personnage d’Antonella”.