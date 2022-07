Tinder vs Google, Google vs Tinder : rebondissement inattendu dans le procès de l’année

Google a décidé de se battre contre Match Group, la société à l’origine d’applications de rencontres populaires telles que Tinder

Au début du mois de mai, nous avons rendu compte du procès intenté par Match Group, la société mère en charge du développement d’applications telles que tindercontre Google pour avoir prétendument monopoliser le marché des applications en empêchant l’utilisation de systèmes de facturation alternatifs à celui du Google Play Store, ce qui implique une 30 % de commissions des revenus générés par chaque transaction.

Match n’est pas la première entreprise à attaquer Google pour cette raison : Epic Games, l’entreprise derrière le célèbre jeu Fortnite, a également fait de même l’année dernière. Cependant, cette fois Google a décidé de riposter intentant une action en justice contre Match Group, alléguant que la société derrière Tinder ne cherche qu’à « profiter de la portée offerte par la plate-forme de Google, sans respecter ses règles ».

Google contre-attaque Match Group

Il y a quelques mois à peine, Google et Match ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord, par lequel les deux sociétés ont promis de prendre des mesures différentes. De la part de Google, il a été assuré que les applications appartenant à Match Group ne seraient pas supprimées du catalogue Google Play, tandis que Match Group entrerait jusqu’à 40 millions de dollars sur un compte séquestreau lieu de payer les frais de Google jusqu’à ce que le juge détermine l’issue de l’affaire.

Mais Google ne semble pas entièrement d’accord avec la stratégie de Match Group. Alphabet, la maison mère de Google, a décidé de déposer une plainte demande reconventionnellefaisant valoir que Le match trompe le tribunal en précisant que Google ne propose une passerelle de paiement que pour les applications distribuées via sa plateforme. y compris Tinder, Meetic, OurTime, Ablo et le reste des applications de rencontres et pour rencontrer des personnes présentes dans le catalogue Match Group.

En ce sens, en outre, Google allègue que 15% de commissions qu’elle propose à des entreprises comme Match Group suppose demi-commission imposées par d’autres plateformes. De même, la société suggère à Match Group la possibilité de distribuez vos applications sur Android en dehors du Google Play Storece qui est possible sur sa plateforme grâce à la possibilité d’installer des applications à partir de sources externes.

Bien que Match Group affirme que Google Play ne fournit que le traitement des paiements, ce n’est tout simplement pas vrai. Google Play fournit des outils et une plate-forme de distribution mondiale qui ont permis à Match Group de prospérer et de créer un réseau d’utilisateurs performant qui est essentiel à ses applications de rencontres. Match Group a désormais l’intention d’accéder à la plateforme de distribution mondiale de Google Play et à ses utilisateurs et de profiter des investissements importants de Google dans la plateforme, le tout gratuitement.

Match, pour sa part, a indiqué dans des déclarations offertes à Tech Crunch que cette contre-attaque est « un excellent exemple de la façon dont un monopole utilise son pouvoir pour effrayer d’autres développeurs à se soumettre », et reste ferme sur sa position, affirmant que « Les politiques de Google sur le Play Store sont anticoncurrentielles et violent les lois fédérales et étatiques. »

À ce jour, Google a déjà demandé un procès devant jury, et il devrait avoir lieu dans les mois à venir. Très probablement, nous connaîtrons la résolution de l’affaire au début de l’année prochaine 2023.

