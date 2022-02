Tinder Swindler Simon Leviev « présente un nouveau spectacle controversé » et prévoit de briser Hollywood

Des sources proches de Tinder Swindler auraient déclaré à TMZ qu’il souhaitait écrire un livre, héberger un podcast de rencontres et qu’il avait également lancé une idée pour une nouvelle émission de télévision controversée.

Avec l’aide de son nouveau manager, TMZ rapporte que Simon a lancé une idée pour une émission de rencontres qui verrait des femmes concourir pour son amour, tout en partageant les choses à faire et à ne pas faire sur un podcast potentiel.

L’escroc – dont le vrai nom est Shimon Hayut – figure dans le nouveau doc ​​qui a été publié plus tôt ce mois-ci le 2 février.

Il a passé des années à voyager à travers le monde pour fuir les autorités et était recherché pour une série de crimes, notamment de faux et de vol.

L’escroc a passé deux ans dans une prison finlandaise pour avoir escroqué plusieurs femmes et après sa libération en 2017, il est retourné en Israël, puis a fui le pays pour l’Europe avant de pouvoir être arrêté, où il a rencontré L’escroc Tinder’s Cecilie Fjellhoy.

Il a été extradé vers Israël et condamné à 15 mois de prison pour vol, fraude et falsification de documents – toutes des accusations datant de 2011, sans rapport avec les accusations portées contre lui dans le documentaire Netflix.

« Mais les rêves ne sont pas réalité et au moment où elle découvre que cet homme d’affaires international n’est pas celui qu’il prétend être, il est trop tard. Il l’a prise pour tout.

« Là où ce conte de fées se termine, un thriller de vengeance commence. Cecilie découvre ses autres cibles et une fois qu’elles se sont regroupées, elles ne sont plus des victimes : THE TINDER SWINDLER rencontre son match. »