Tinder Scammer et Anna Sorokin de Making Anna Up : qu’est-ce que les plus grands faussaires de Netflix ont en commun ?

Jusqu’à présent en février, Netflix a déjà fait deux sorties controversées : L’escroc Tinder et Inventer Anna. Est-ce parce que les deux plus grands voleurs des États-Unis ont quelque chose en commun ? On vous dit !

Février a été un mois de pures révolutions pour Netflix. Eh bien, le géant du streaming a un calendrier impressionnant pour le deuxième mois de l’année, mais les deux premières les plus controversées sont déjà disponibles sur la plateforme. Il s’agit de L’escroc Tinderet Inventer Anna que, bien que l’un soit un film et l’autre une série, ce sont deux projets impressionnants. Les deux racontent une histoire vraie des arnaques, des mensonges et des vols commis par les protagonistes.

L’escroc Tinder a, comme principale exclusivité Simon Leviev. Le jeune Israélien s’est fait passer pour le fils du magnat de la joaillerie Lev Leviev et, via l’application de rencontres, comme son nom l’indique, a arnaqué plusieurs femmes. Selon l’histoire des victimes dans le film documentaire, son modus operandi a commencé une fois qu’il a réussi à les faire tomber amoureux. Après un mois de sorties avec eux, il les a appelés au téléphone pour demander de l’argent afin d’augmenter sa sécurité puisque, soi-disant, ses ennemis le persécutaient.

Cependant, il convient de noter que Simon Leviev est resté un léger arnaqueur à côté d’Anna Sorokin. La série qui raconte sa vie, Inventer Anna, a été créé par Shonda Rhimes et a une seule saison de onze épisodes. Mais, ce nombre de chapitres était suffisant pour connaître l’histoire de cet escroc devenu l’un des plus redoutés de l’élite de Manhattan. Selon la production de Netflix, le jeune homme de 26 ans a volé des milliards de dollars à des hôtels, des entreprises, des avocats et deux des plus importantes banques de New York.

Sans aucun doute, à seulement neuf jours d’intervalle, Netflix a publié deux histoires qui ont ému tout le monde. Mais pourquoi la plateforme s’est-elle choisie si proche l’une de l’autre ? Se pourrait-il que les protagonistes aient quelque chose à voir les uns avec les autres ? Eh bien, il s’avère que oui. Au-delà du fait que les deux ont utilisé l’art de la tromperie pour obtenir ce qu’ils voulaient, la vérité est qu’ils se sont tous les deux retrouvés en prison. Bien sûr, les peines ont été prononcées à des moments différents, mais les deux ont passé un an en prison en même temps.

Anna Sorokin a commencé à être dans le collimateur de la justice en 2017 et, avant d’être jugée, elle a passé deux ans en prison. Autrement dit, de cette année jusqu’en 2019, date du procès, elle a été emprisonnée. Et, plus tard, elle a été condamnée à quatre ans de prison pour lesquels elle devrait encore rester derrière les barreaux, mais en février 2021, elle a réussi à être libérée. C’est-à-dire qu’il avait une peine réduite, soi-disant, pour bonne conduite.

En revanche, pour Leviev, il n’a passé que cinq mois en prison. L’escroc Tinder Il a été condamné en 2019 à un an et trois mois de prison, mais en réalité il n’y est resté que cinq mois. Apparemment, la pandémie de COVID 19 lui a été favorable puisque, de ce fait, les autorités ont décidé de le libérer. Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la seule similitude entre les escrocs. C’est que, d’après leurs histoires captées sur Netflix, tous deux avaient les mêmes stratégies : falsifier des documents auprès des banques, utiliser des applications pour déformer leur voix et rechercher leurs victimes à travers un plan prémédité. Bien sûr, la sympathie avec laquelle ils faisaient face à chaque situation faisait de chacune de leurs victimes une proie facile.

