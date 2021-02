Tinder pourrait commencer à vendre ses propres accessoires mobiles

Tinder étendra ses activités et commencera à vendre des accessoires pour smartphones.

Il existe de nombreuses applications de rencontres mobiles mais sans aucun doute Tinder est le plus connu et le plus populaire. Celle qui est l’une des applications les plus téléchargées pour Android et iOS est le choix préféré de tous ces célibataires qui veulent arrêter d’être célibataires et c’est sûrement dans votre groupe d’amis qu’il y a un couple étrange qui s’est rencontré grâce à Tinder .

Tinder n’arrête pas de grandir et cela est confirmé par le fait que le groupe qui est derrière cette application veut entrer pleinement dans un autre marché très différent de l’amour. Qui sera?

Tinder va commencer à vendre ses propres accessoires mobiles

Comme on le lit dans Phone Arena, MatchGroup, le géant de la technologie derrière Tinder, a enregistré une marque commerciale appelée « Tinder Made » et qu’elle a l’intention de commercialiser les produits suivants:

Housses de protection pour téléphones portables

Supports pour smartphones et tablettes

Vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants (chemises, t-shirts, chemises de nuit, salopettes …)

En d’autres termes, Tinder souhaite non seulement créer des accessoires tels que des housses pour nos smartphones, mais aussi des vêtements et des accessoires. Tinder réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars par an depuis plusieurs années, ce qui en fait l’un des services les plus rentables au monde et maintenant avec cette nouvelle tendance sur le marché des accessoires, sa valeur pourrait augmenter beaucoup plus si possible.

Souhaitez-vous transporter un étui Tinder sur votre smartphone? Et un sweat-shirt? Eh bien, cela peut être une réalité tôt ou tard.

