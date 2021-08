Tinder Live avec Lane Moore revient pour glisser à droite à travers l’Amérique cet été [Exclusive]

C’est l’heure. Après une interruption prolongée en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, Voie Moore est enfin de retour sur la route en août avec son spectacle d’humour très populaire Tinder en direct. Et cela promet d’être la meilleure fête de l’été. Puis, à la fin de la saison, l’humoriste, auteur, réalisateur, acteur, chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste continuera de parcourir l’Amérique avec sa tournée centrée sur les applications de rencontres jusqu’à l’automne.

Lane lancera son premier spectacle le 9 août à Boulder, Colorado. Et le 16 octobre, elle mettra fin à tout cela avec son dernier arrêt à Providence, Rhode Island. Avec trente arrêts prévus au cours des trois prochains mois, espérons qu’elle viendra dans une ville près de chez vous, car c’est le seul spectacle d’humour en direct de 2021 que vous ne voulez certainement pas manquer. Et nous n’en recevons pas beaucoup cette année.

Tout au long de la pandémie, Lane Moore a été un phare de lumière brillant pour de nombreuses personnes perdues dans une mer de ténèbres et de confusion, offrant un flux constant d’aperçu attachant, divertissant et humoristique sur un monde en lock-out. Elle a servi d’amie virtuelle à ces personnes qui se sont retrouvées de manière inattendue complètement seules alors que le monde s’arrêtait. Et elle est toujours à portée de clic sur diverses plateformes de médias sociaux. Mais il n’y a rien de tel que de voir Lane sur scène devant un public, alors qu’elle plonge dans le pool de rencontres Tinder pour trier les prospects potentiels. C’est un voyage sauvage à travers le troupeau de cinglés de chaque ville qui se cachent juste sous le miroir noir de votre téléphone intelligent.

Le spectacle improvisé trouve Lane sur scène, interagissant avec des matchs de Tinder qui sont projetés sur un écran. Toujours engagée avec son public dans une bataille d’esprits de style gladiateur, elle est encouragée à glisser à gauche ou à droite par la foule, alors que le comédien passe par d’éventuels prétendants avec une énergie vorace qui consomme tout ce qui l’entoure. Elle fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens de manière tumultueuse, alors qu’elle s’engage avec diverses dates d’espoir sur l’application populaire.

Tinder Live a commencé comme une émission de comédie en 2013 et n’a cessé de croître au cours des dernières années. À l’approche de 2020, l’anticipation et le désir de sa prochaine série de spectacles en direct augmentaient à un rythme rapide. Le buzz dans les clubs était le plus fort parmi les spectateurs qui ont eu la chance d’avoir vu ses spectacles passés, d’échanger des histoires et de raconter des histoires sur les performances victorieuses de Lane comme s’il s’agissait de contes de légende. Ceux qui étaient à portée de voix étaient impatients de voir de quoi il s’agissait. Lane Moore avait acquis une réputation incontournable.

Et puis tout s’est arrêté.

Près de deux ans se sont écoulés avant que Lane Moore ne puisse réintégrer la scène des clubs pour partager sa comédie avec le monde dans une arène en direct. Pendant ce temps, elle a fait pas mal en ligne Tinder en direct montre via Zoom. Mais cela ne se comparera jamais vraiment à voir la vraie chose en personne et à participer à l’atmosphère en direct de tout cela. Tout change la semaine prochaine. Après avoir fait quelques concerts à New York et à Baltimore, Lane est prête pour une tournée complète aux États-Unis. Mais il n’a pas été facile de naviguer dans notre climat actuel, avec une pandémie qui se poursuit alors même que le monde se fait vacciner.

« Ça a été vraiment dur. » Lane dit de la mise en place de sa nouvelle tournée dans tout le pays, « Vous savez, dans les deux sens. Ma tournée était censée commencer juste au moment où COVID a frappé. Mars 2020 était comme, oui, vous allez partir sur la route. Et j’étais comme, non, non. Il y a eu des allers-retours tout ce temps. J’espère pouvoir le faire. J’espère que les gens se feront vacciner et continueront à porter des masques et à faire tout ce que je fais, et mes amis font et vous savez, vous aimez penser que les gens font. Vous ne savez tout simplement pas. Mais ça a été une période étrange. Je pense que nous avons traversé tellement de vagues de ça, d’attendre… Surtout pour le live artistes, où c’est juste, nous voulons juste faire notre travail et que tout le monde soit en sécurité.

Lane Moore a gardé les feux allumés pour ses spectacles en direct avec des performances en ligne. Avec près de deux ans qui se sont écoulés, l’écrivain a-t-il modifié ou changé quelque chose dans sa configuration depuis la dernière fois qu’elle s’est présentée devant un public? « Je veux dire, chaque Tinder en direct le spectacle est totalement improvisé. Donc, chaque spectacle est nouveau. Chaque spectacle est différent, ce qui est génial. » Les gens qui n’étaient pas là pour ses performances précédentes n’ont pas trop à s’inquiéter de manquer l’éclair dans une bouteille. « Ce n’est pas comme quand je me lève, et c’est comme si je’ Je fais le même jeu pendant un moment. je n’ai pas ça avec Tinder en direct. Donc, chacun est nouveau. »

Faire face à l’arrière-plan d’une pandémie d’un an et demi a changé le spectacle d’une certaine manière, « Je dirai qu’il y a une énergie accrue … Comme le spectacle a toujours eu beaucoup d’énergie, parce qu’il est super interactif . Et il y a une sorte d’énergie semblable à celle d’un colisée. Là où c’est comme, je match avec quelqu’un, tout le monde dit : « Ouais ! » Les gens s’y mettent tellement, plus ça avance. Les gens réalisent qu’ils peuvent crier. Alors les gens se rendent compte qu’ils en sont une si grande partie. Et il a cette énergie incroyable. «

Lane Moore entre dans des salles à travers l’Amérique remplies de gens qui sont littéralement affamés pour le divertissement en direct. Et jusqu’à présent, cette électricité a été ressentie tout de suite. « J’ai remarqué que les spectacles post-pandémiques, les gens sont encore plus bruyants et encore plus excités. Et j’ai demandé à un de mes amis qui aime sortir beaucoup de Tinder en direct spectacles… Je me disais : « Est-ce que c’est juste plus fort et plus énergique parce que je n’ai pas été dans une pièce avec des centaines de personnes qui criaient depuis longtemps ? Ou est-ce une énergie différente ?’ Et il m’a dit : « Je pense que les gens sont tellement excités de sortir, et tellement excités de voir de la comédie en direct, et tellement excités de voir quelque chose d’interactif, et tellement excités d’être dans cette pièce de cette façon, qu’il y a même plus d’énergie.' »

Le en ligne Tinder en direct Les spectacles ont contribué à façonner et à changer ce que Lane Moore fait sur scène de manière plus subtile. Elle admet: « J’ai remarqué avec moi-même en tant qu’interprète… J’ai fait des spectacles virtuels, et des choses comme ça… Donc, je pense que je suis devenu tellement plus à l’aise. Et j’ai aussi dépensé tellement le temps de parler aux gens de leurs expériences d’application de rencontres tout au long de cela, des médias en ligne et sociaux, et des trucs. J’ai remarqué de nouvelles choses. J’ai des blagues différentes. J’ai remarqué que je suis tellement excité d’être là-bas, et je comme être capable de faire des blagues aux gens en temps réel. J’ai pensé à… Ces deux dernières années. Je veux en parler. Puis voir cette réaction immédiate des gens qui rient, parce qu’ils l’ont ressenti aussi. C’est vraiment génial. »

En préparant la tournée, Lane s’est rendu compte que de nombreux clubs avaient fermé leurs portes à travers l’Amérique. Et le paysage était visiblement marqué par la pandémie. « C’est vraiment arrivé beaucoup avec cette tournée. Là où beaucoup d’endroits où j’allais jouer en 2020 avaient fermé. C’est triste à plusieurs niveaux. Et il y a juste eu beaucoup de chagrin… Nous n’avons même pas nécessairement l’espace pour le traiter, ce qui est difficile, mais vous savez… »

Réfléchir à la nature de Tinder en direct, et ce que Lane Moore apporte à la scène, le comédien s’empresse de convenir qu’un homme ne pourrait pas réaliser le même type de spectacle. Probablement pas du tout. Elle explique : « Ce serait complètement différent. Je-je sais, entre les mains de n’importe qui d’autre, le spectacle pourrait être vraiment méchant. Je pourrais vraiment frapper. L’une des choses dont je suis le plus fier, c’est que Tinder en direct est connu pour être un spectacle vraiment gentil. Quand il serait entre les mains de quelqu’un d’autre, ce ne serait probablement pas le cas. Ce serait probablement comme cet idiot de merde, et ce n’est pas du tout ce qu’est la série. »

Elle poursuit en expliquant pourquoi peu de gens pourraient réussir le numéro de la corde raide qu’elle marche parfois sur scène, « L’une des raisons pour lesquelles je ne voudrais pas voir un homme riffer sur des profils de femmes… drôle. Et ce serait juste un coup de poing. Et ce serait super odieux et horrible… Il y a quelque chose de vraiment puissant et merveilleux et aussi vraiment très drôle, si vous passez à travers beaucoup d’hommes et que vous n’avez pas vu à quel point les profils des hommes sont ridicules sur les applications de rencontres… Ils sont tellement ridicules. Je ne parle pas d’un gars qui semble incroyable, et je le déchire juste en lambeaux. Ce n’est pas intéressant pour moi. Ce n’est pas qui je suis. Et ce n’est pas drôle. Mais ça prend un gars qui… Je me dis : « Ce type s’identifie comme un vampire et il vit sa vie comme un vampire… Nous devons lui parler ! » Je trouve juste les profils les plus étranges nous pouvons trouver, ou, vous savez, trouver le gars dont le profil dit : « Si vous êtes une féministe, balayez vers la gauche ». inisme pour moi. Juste jouer avec ça, ce truc qui est une énergie totalement différente. Une grande partie du monde est constituée d’hommes qui se moquent inutilement des femmes tout le temps. » Ses pensées sonnent juste.

« Je ne voudrais pas du tout regarder un gars faire cette émission. »

Lane Moore révèle qu’elle ne se joue pas entièrement sur scène. La Lane Moore que nous voyons glisser à gauche ou à droite est un personnage, mais peut-être pas de la manière à laquelle nous pourrions nous attendre. Elle explique : « Une fois que vous voyez Tinder en direct, il est très clair quel est le personnage. C’est très clair, parce que je ne joue pas un personnage sur scène de façon classique, où c’est comme, quand quelqu’un monte sur scène, il devient quelqu’un d’autre. Ce n’est pas comme ça. C’est plus comme la façon dont je parle aux gens quand je suis sur l’application. Je joue quelqu’un qui est un peu ivre et pas tout à fait, et quelque chose ne va pas avec elle. Tu sais? Elle n’est pas la plus brillante. Mais c’est quelque chose que j’ai remarqué, certains types de gars sur les applications de rencontres sont du genre « Je l’aime, c’est une idiote excitée. » C’est donc très clair… Mais le reste, c’est vraiment moi. J’allume ce personnage, car cela fait partie du plaisir d’interagir avec ces profils vraiment étranges. »

Lane Moore continue de discuter beaucoup plus dans notre chat vidéo exclusif avec le comédien, qui est également l’auteur du livre d’auto-assistance 2018 Comment être seul : si vous le voulez, et même si vous ne le voulez pas, qui s’est avéré être un outil important pour de nombreuses personnes qui ont dû traverser la pandémie par elles-mêmes. Tout au long de la conversation de Lane avec Paulington James Christensen III, nous apprenons à mieux comprendre Tinder en direct et comment elle a décroché son rôle préféré des fans dans la série à succès HBO Max Groupe de recherche. Lane aborde également le sujet controversé des bandes dessinées accessoires et le fait qu’elle n’est peut-être pas la plus grande fan de Richard Gere, bien qu’elle n’ait absolument rien contre l’homme. Elle n’a tout simplement pas vu beaucoup de son travail. En plus de la vidéo, vous pouvez également consulter les dates et les villes où vous pourrez voir Lane Moore ensuite. Ça va être un sacré spectacle. Garanti.