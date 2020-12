Tinder en 2020: s’ennuyer à la maison, mettre en quarantaine et se détendre et autres tendances qui ont atteint la bio

L’équipe de nouvelles de tech208 déc.2020 18:43:32 IST

Alors que les rencontres en ligne gagnaient déjà en popularité en Inde, la pandémie a convaincu de nombreux nouveaux utilisateurs d’explorer le monde des rencontres mobiles. tinder, l’une des applications de rencontres en ligne les plus populaires, a révélé que « les revenus, les messages et l’utilisation de la fonction Swipe du troisième trimestre de Match Group sont en hausse à deux chiffres par rapport à la fin du mois de février ». Et l’effet de la pandémie ne se reflète pas seulement dans ces chiffres, mais aussi dans le bios des utilisateurs de Tinder. «Quarantine & chill», «Soyons comme COVID et attrapons-nous» et «Lavez-vous les mains pour pouvoir tenir les miennes» étaient les quelques lignes de ramassage les plus utilisées de cette année, selon Tinder.

Cardi B’s WAP La chanson est devenue l’hymne le plus tendance en août, car de nombreux utilisateurs ont également partagé leurs mouvements de danse sur le même sujet. L’année dernière, la principale cause de tendance était «l’environnement», cependant, en raison de la pandémie, le «changement climatique» était la tendance la plus populaire cette année sur la plateforme. tinder dit que la mention du changement climatique a doublé de 2019 à 2020.

Les expériences partagées les plus populaires de l’année incluent la préparation du Dalgona Coffee, Bored in the House et du pain aux bananes. En termes de musique, Prateek Kuhad’s Kasoor est également devenu célèbre au cours des derniers mois. Desi Daily soap meme « Rasode moi kaun tha« a également été un succès auprès des utilisateurs de Tinder.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂