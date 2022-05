Tinder contre Google : l’entreprise responsable poursuit Alphabet pour avoir monopolisé le marché des applications

in

Match Group, la société mère de Tinder, affirme que Google « monopolise illégalement le marché de la distribution d’applications ».

Groupe de correspondancela société mère derrière des applications de rencontres aussi importantes et populaires que tindera intenté une action en justice contre GoogleEn référence à Politiques de facturation de Google Play Store, la boutique d’applications pour Android. Selon Match Group, ces politiques sont restrictives et Google agirait de manière à ce que monopoliserait illégalement le marché de la distribution d’applications en les forçant à utiliser son système de facturation.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise se positionne sur ce point. En 2021, Epic Games, développeur de Fortnite, a également décidé de porter plainte contre Apple et Google pour des raisons similaires, affirmant que le 30 % de commissions qu’Apple et Google retenaient pour chaque achat utilisant le système de facturation de l’App Store et de Google Play était abusif.

A cette occasion, Match Group accuse Google d’employer des tactiques de « bait and switch » afin d' »induire en erreur » les développeurs sur leurs politiques de facturation.

La société mère de Tinder n’est pas d’accord avec les politiques de facturation de Google Play

Dans le document de poursuite déposé par Match Group, on peut lire des déclarations citant que « Google a attiré les développeurs d’applications sur sa plate-forme avec l’assurance que nous pourrions donner aux utilisateurs le choix de la manière de payer les services qu’ils souhaitent ». Cependant, ayant « monopolisé le marché de la distribution d’applications Android, Google a tenté d’interdire les services de traitement des paiements alternatifs afin de pouvoir réduire presque toutes les transactions effectuées dans les applications Android ».

Pour sa part, Google a publié une déclaration justifiant la commission obtenue avec chaque transaction effectuée à l’aide du système de facturation Google Play, alléguant que « Match Group sait que Google Play fournit des outils et une plateforme de distribution mondiale qui aide les développeurs à développer votre entreprise ».

Il indique également que la société mère de Tinder a construit une entreprise mondiale très prospère utilisant ces mêmes outils, et pourtant ils veulent profiter des investissements importants de Google dans la plate-forme et des outils de distribution mondiaux que Google Play fournit gratuitement.

« Maintenant, après des années à récolter les bénéfices de Google Play, Match Group fait tout ce qu’il peut pour éviter de payer pour les énormes avantages qu’il reçoit – y compris abuser des tribunaux, faire pression sur les législateurs et même suggérer aux investisseurs que des systèmes de facturation alternatifs les exempteraient de payer pour les précieux services qu’ils reçoivent de Google Play. »

Google indique également certains des faits qui étayent sa position, et que Match Group ne semble pas avoir pris en compte lors du dépôt de la plainte. Ils incluent, par exemple, les tests qui sont menés avec certains développeurs pour proposer des plateformes de paiement alternatives au sein des applications.

La déclaration conclut avec Google assurant qu' »aucune autre plate-forme mobile n’est aussi ouverte qu’Android », et qu' »aucune autre n’a montré plus de volonté de défendre le choix des utilisateurs ou de collaborer avec les développeurs ». Quoi qu’il en soit, Match Group ne semble pas entièrement d’accord, malgré le fait que, selon Google, les applications de l’entreprise ne peuvent payer que 15 % sur Google Play pour les abonnements numériques, ce qui est le taux le plus bas parmi les principales plateformes d’applications. .

