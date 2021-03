Tina Turner fait ses adieux à ses fans dans un nouveau documentaire émotionnel

La superstar de la musique Tina Turner a fait ses adieux à ses fans dans un nouveau film qui raconte comment elle a rompu avec son passé tragique et a finalement atteint son bonheur. Regardez la bande-annonce ici:

Le chanteur de 81 ans souffre récemment de problèmes de santé et n’est pas apparu sur scène depuis 10 ans.

Cependant, dans Tina – un long métrage documentaire – elle revient sur ses années et évoque sa jeune vie, pleine de souffrances, ainsi que son ascension vers une superstar mondiale et l’amour d’une large base de fans.

Turner souffre des effets d’un accident vasculaire cérébral, ainsi que d’une insuffisance rénale et d’un cancer depuis un certain temps, et a subi une transplantation rénale en 2017.