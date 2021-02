Tina Fey, l’hôte des Golden Globes, déclare que la cérémonie de remise des prix sera sans politique

La cérémonie de remise des prix – qui est présentée par Fey aux côtés de Saturday Night Live alun Amy Poehler – sera diffusé en direct de Los Angeles et de New York. Fey, 50 ans, accueillera l’événement depuis la Rainbow Room du Rockefeller Center tandis que Poehler sera au Beverly Hilton en Californie.

S’exprimant plus tôt cette semaine, Tina Fey a déclaré à Jill Rappaport dans un épisode récent du podcast Rappaport to the Rescue: « Nous voulons juste en faire un lieu de rencontre amusant pour les gens à la maison – une sorte de soulagement du stress, donc je ne pense pas que vous peut s’attendre à beaucoup de politique. Cela ne semble pas être un lieu pour des blagues politiques. »