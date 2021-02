Tina Fey et Amy Poehler animeront les Golden Globes: qui ils sont

L’industrie du cinéma et de la télévision, qui a connu une année 2020 difficile en raison de la pandémie de coronavirus, organisera l’une des cérémonies de remise des prix les plus attendues: la Ballons d’Or, qui a déjà confirmé ses nominations. La 78e édition de l’événement aura lieu le 28 février, elle a déjà une heure de départ et une chaîne qui les diffusera en Amérique latine. Les présentateurs vont, une fois de plus, Tina Fey et Amy Poehler.

Il est de coutume que la cérémonie de remise des prix par le Presse étrangère hollywoodienne Amenez des comédiens ou des personnalités charismatiques pour animer la soirée. Le dernier était l’acteur Ricky Gervais, qui, avec son humour noir et ses commentaires acides, était au centre de l’attention lors de ses plaisanteries avec «The Irishman», «The Two Papas», «Cats» et Leonardo DiCaprio, entre autres aspects.

Ce sera la quatrième fois que le couple accueillera les Golden Globes., après avoir été présent dans 2013, 2014 et 2015. Les deux sont très appréciés dans l’environnement, tant par les fans que par leurs collègues, car ils parviennent à transmettre l’amitié qu’ils portent. À partir de 1993, lorsqu’ils se sont rencontrés à Chicago, alors qu’ils travaillaient à ImprovOlympic et Second City. Ensuite, ils faisaient partie de la comédie historique Saturday Night Live, où ils ont laissé de grands moments à la télévision.







Tina Fey c’est aussi écrivain, scénariste et producteur, qui est également reconnue pour ses rôles dans «Mean Girls», «Baby Mama» et «Date Night». Amy Poehler ajoute les caractéristiques mentionnées et est également réalisateur et doubleur, car il faisait partie de « Intensely » de Pixar. Leur dernier travail ensemble était ‘Sœurs’ (2015), bien qu’il n’ait pas été bien accueilli par les critiques.

La cérémonie tant attendue se tiendra dans deux villes, dans le but de transmettre la distanciation sociale: Fey sera de la Rainbow Room à New York, tandis que Poehler passera en direct de l’endroit habituel où se déroule l’événement, le Beverly Hilton Hotel à Los Angeles.. On ne sait toujours pas comment ce sera, s’il y aura plus de présentateurs et si les nominés seront de manière virtuelle, mais le concret est que Jane Fonda recevra le prix Cecil B. DeMille pour sa trajectoire.