Tina Fey et Amy Poehler animeront les Golden Globes à distance

Mesauda Milano Fard à joues RHYTHM & BLUSH Tina 305 5g

Fard à joues RHYTHM & BLUSH Tina Mesauda Milano. Fard compact au toucher soyeux, pour définir et colorer les joues et les pommettes, en les ravivant. La texture innovante micronisée est facile à estomper et à distribuer de façon homogène. Application : Prenez une petite quantité de produit avec un pinceau