Tina Fey et Amy Poehler abordent la controverse des Golden Globes en ouverture

Peu importe leur distance, rien ne peut nous empêcher de rire avec Tina Fey et Amy Poehler!

Les anciens membres de la distribution, amis et fréquents duo de comédiens de « Saturday Night Live » ont accueilli dimanche soir pour la quatrième fois la 78e cérémonie des Golden Globes, mais c’était la première fois qu’ils le faisaient depuis des côtes opposées: Poehler au Beverly Hilton en Californie, et Fey dans la Rainbow Room à New York.

Tina Fey et Amy Poehler ont partagé les tâches de coanimation des Golden Globes dimanche. NBC

Et pour ceux qui se demandaient: oui, ils étaient drôles!

Alors qu’ils se tenaient devant un public clairsemé et masqué de premiers intervenants bien habillés et de travailleurs essentiels, les deux comédiens se sont lancés dans un certain shtick. Fey a accueilli tout le monde à New York, « où les repas en salle et les agressions en plein air sont de retour », tandis que Poehler a déclaré que c’était « le 78e Hunger Games annuel » avant de se corriger.

« La navigation se déroulera en douceur », a déclaré Poehler, alors que le bras de Fey sortait de l’écran pour caresser ses cheveux, une configuration maladroitement évidente qui était plus drôle pour être si maladroite.

« Vous ne remarquerez même pas », a déclaré Fey.

Les travailleurs de première ligne et essentiels étaient présents en tant qu’invités sur les deux côtes. Kevin Mazur / Getty Images

Mais les rires n’étaient pas tous des gags visuels; l’organisation derrière les Globes – la Hollywood Foreign Press Association – a eu une véritable torréfaction. La HFPA, qui compte moins de 100 membres, a été critiquée ces derniers jours pour n’avoir absolument aucun membre noir, ce que les comédiens se sont assurés de mentionner.

« Tout le monde est naturellement contrarié par le HFPA et ses choix », a déclaré Poehler. « Beaucoup d’ordures voyantes ont été nominées, mais cela arrive. »

Fey a noté: « Il n’y a pas de membres noirs de la Hollywood Foreign Press. Je me rends compte que HFPA peut-être que vous n’avez pas reçu le mémo, parce que votre lieu de travail est le stand arrière d’un McDonald’s français, mais vous devez changer cela. »

Bien sûr, le véritable objectif du segment d’ouverture était d’alerter leur public – dans la salle et de l’autre côté de l’écran de télévision – sur ce qui avait été nominé. Poehler nous a présenté le mot inventé «pluvies», des pièces de théâtre qui ont été transformées en films que vous avez regardés à la télévision, et ils ont parcouru quelques-uns des titres récompensés pendant la soirée.

Vous devez le «remettre» à Fey et Poehler, qui ont réussi à retirer au moins un bâillon de vue. NBC

« Nomadland », a noté Fey, était un « film où Frances McDormand incarne une dame qui traverse le désert dans sa camionnette et fait caca dans un seau. Mes enfants me disaient: » Pouvons-nous faire ça pour les vacances de printemps? Pouvons-nous faire quelque chose? » ‘ »

«Le procès du Chicago 7», pensa Poehler, était formidable, mais pas aussi bon que «Police Academy 7: Mission à Moscou».

« Ce que j’aime dans l’écriture d’Aaron Sorkin, c’est qu’il peut faire parler sept hommes, mais c’est comme une centaine d’hommes qui parlent », a plaisanté Fey.

«’The Undoing’ était un mystère sexy et dramatique où le manteau de Nicole Kidman est soupçonné du meurtre d’une perruque», a déclaré Poehler.

Plusieurs fois au cours de la discussion sur les films, la caméra s’est coupée pour montrer des nominés comme Kidman, avec son mari Keith Urban et leurs enfants, tous habillés et sur leur canapé pour la nuit.

Après avoir résumé la tournure de « Soul » dans laquelle l’âme d’un homme noir est frappée dans un chat, Fey a également noté que cela fonctionnait pour le HFPA car ils ont cinq membres félins.

Vous obtenez la dérive.

Il est difficile d’imaginer que quiconque soit tout à fait aussi pointé sur les Oscars, lors de la cérémonie de remise des prix elle-même, mais les questions soulevées à propos de la HFPA semblent pertinentes – et dignes de quelques coups.

Laura Dern a remis le prix du meilleur acteur dans un second rôle à Daniel Kaluuya pour sa performance « Judas and the Black Messiah », mais son discours de remerciement a été un peu retardé en raison de problèmes de microphone. Christopher Polk / NBC

« Cette nuit entière aurait-elle pu être un e-mail? » Se demanda Fey à la fin de l’ouverture. La réponse est, bien sûr, «oui». Mais ensuite, nous manquerions tellement de grands moments bizarres non scénarisés (comme le premier vainqueur de la soirée, le microphone de Daniel Kaluuya étant éteint pour son discours de remerciement).

Nous ne changerions rien!