Les enfants d’aujourd’hui ne regardent plus la télévision et les chaînes de télévision ne diffusent plus les films de Tin Tan. Ces moments où il était courant de trouver des titres comme La cendre, Le roi du quartier Oui La marque de la mouffette le midi ou les matins de week-end pour le petit-déjeuner. Tout a changé! Et cette transformation signifie que les générations actuelles ne savent pas qui il était. Germain Valdés.







Pour beaucoup de jeunes et d’adolescents, voire d’adultes, Tin Tan est un personnage identifié d’après ce que racontent ses aînés. L’une des références immédiates que les parents et les grands-parents citent est Le livre de la Jungle, Film d’animation Disney dans lequel Valdés allemand a fait le doublage de Baloo en espagnol, considéré comme l’un des meilleurs travaux de doublage de l’histoire du cinéma d’animation.

Mais parfois, cela et d’autres références sont insuffisantes. Pour cette raison, l’outil désagréable de l’approcher est utilisé par ses proches célèbres, c’est-à-dire les noms et les visages de l’émission que le public actuel reconnaît immédiatement. Une situation similaire se produit lorsque l’on parle à un Sud-Américain qui est surpris d’entendre que le plus glorieux des frères Valdés n’était pas Don Ramón.

Et c’est précisément avec Ramon Valdès qui est le plus lié à Tan Tan, Cela est dû au fait qu’il a gagné en notoriété à Chavo del Ocho, un programme qui, jusqu’à il y a quelques années, continuait à être diffusé grâce à ses rediffusions sur Le canal des étoiles, en plus de poursuivre une forte présence dans la mémoire collective sud-américaine, principalement en Argentine.







D’autres orientent la découverte vers bronzage a partir de Manuel Valdés, décédé en 2020; ‘el Loco’ a vécu en étant apprécié pour deux raisons : étant le père de Cristian Castro (fils de sa relation avec Verónica Castro) et étant un grand fan de l’Amérique.

Ainsi, selon ses frères, plus présents à la télévision qu’au cinéma, Germán Valdés se rapproche des nouvelles générations de continuer avec ce qui en théorie devrait être la première étape pour le localiser : regarder ses films. Son héritage peut également être abordé à travers la musique, un art pour lequel Tin Tan avait un talent et l’a même étendu à Baloo en Le livre de la Jungle.







S’ils n’avaient aucune notion de son existence, les jeunes et adolescents ont devant eux une magnifique occasion d’être surpris lorsqu’ils le découvrent à l’écran. Et c’est ici que les parents et grands-parents aident avec la suggestion de titres de films pour la découverte, parce que Tin Tan est bien plus que le familier.