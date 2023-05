Tin et Tina de Netflix : C’est la FIN EXPLIQUÉE de la bande terrifiante.

Netflix

Le film d’horreur qui fait sensation sur Netflix a une fin qui a dérouté certains téléspectateurs, alors nous expliquons ici en détail ce qui s’est passé dans le résultat.

© @TrailersInSpanishOn vous raconte et vous explique la fin de Tin et Tina, le dernier film d’horreur qui règne sur Netflix.

si vous avez déjà vu étain et tina, le film Netflix le plus récent et le plus terrifiant mais la fin t’a embrouillé, ne t’en fais pas ici nous expliquons le résultat de ce film qu’il a eu beaucoup de succès sur la plateforme et qu’il en a sûrement laissé plus d’un sans sommeil.

Mais d’abord il faut savoir de quoi parle le film donc : Dans Tin et Tina, nous voyons un jeune couple composé de Lola et Adolfo qui vient de vivre la perte traumatisante de leur bébé alors ils décident d’aller dans un couvent où rencontrer tin et tinaune paire de jumeaux angéliques de 7 ans, donc le couple décide de les adopter. Mais la mystérieuse obsession religieuse de ces petits va déclencher un terrible cauchemar dont le couple pourra difficilement survivre. Et puis vient l’explication de la fin, avec l’avertissement conséquent de spoilers.

C’est la FIN EXPLIQUÉE de Tin et Tina

Dans les dernières minutes du film Netflix On voit comment Lola parvient à sortir de la maison en feu avec son bébé dans les bras mais elle n’en peut plus et elle s’évanouit. Quand il se réveille, il est à l’hôpital et découvre qu’Adolfo n’a pas réussi à survivre à l’incendie. Le temps passe et nous voyons comment Lola, Tin et Tina enterrent le corps d’Adolfo pendant que les 3 regardent la caméra, donc ci-dessous nous expliquons ce qui s’est passé.

Pour commencer, la relation entre les protagonistes était déjà endommagée, alors Lola voulait déjà se séparer d’Adolfo et lui, lorsque l’électricité de la maison s’éteint, essaie de la réparer mais ne se rend pas compte que Tin et Tina, qui s’étaient échappés du couvent, lui ont tendu une embuscade et à l’aide de divers métaux, ils ont réussi à électrocuter et à tuer leur père adoptif. dont ils n’ont jamais voulu. Cependant, ils n’ont plus le temps d’achever le fils de Lola, qui décide de rester avec eux deux car elle se sent seule sans son compagnon.

Mais cela nous dit que les choses auront un résultat horrible car c’est un fait que Tin et Tina ne sont pas disposées à partager l’amour de leur nouvelle maman avec le bébé qu’elle vient d’avoir, alors ils accompliront sûrement un acte odieux. Et c’est ainsi que se termine ce film Netflix, qui n’a pas peur d’emmener le spectateur dans le noir avec une fin dans laquelle on peut dire que le mal l’emporte. Et vous, qu’avez-vous pensé de ce film ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?