Tin et Tina : C’est le court-métrage qui a inspiré la terrifiante bande de Netflix

Fender AMERICAN ORIGINAL '60S JAGUAR RW, 3-COLOR SUNBURST

Faciliter la vie des musiciens a toujours été notre mission, c'est la raison pour laquelle nous avons créé en 1962 une guitare Jaguar à diapason court. Cette guitare électrique fut lancée au départ comme notre instrument haut de gamme le plus complet ; elle a inspiré les héros de la musique underground et a pris son envol entre les mains des guitaristes des musiques surf, punk et alternative. L'American Original '60s Jaguar fait revivre cette polyvalence sonore et ce confort de jeu dans une édition modernisée.Corps : Aulne Finition du corps : Laque Nitrocellulose Brillante Forme du corps : Jaguar Boutons : Plastique Noir Touche : Round-Lam Palissandre Quincaillerie : Nickel/Chrome Pickguard : Écaille de tortue 4 plis Incrustations : Point Perloid Blanc - 7mm Finition Nech : Laque Nitrocellulose Brillante Micro manche : Pure Vintage '62 Single-Coil Jaguar Électronique spéciale : Interrupteur à glissière à 2 positions pour circuit « Strangle » coupe-bas Couvre-chevalet/cordier : vibrato flottant de style vintage avec bouton de verrouillage du vibrato et bras de vibrato enfichable Orientation : Droitier Configuration : SS Micros Raffinement : Pure Vintage Noix : Os Micro chevalet : Pure Vintage '62 Single-Coil Jaguar Interrupteur : 2 interrupteurs à glissière marche/arrêt, un pour chaque micro Configuration du micro : SS Chevalet : style vintage à 6 pontets avec pontets en acier filetés et sourdine de pont réglable incluse Mécaniques : Pure Vintage Single Line "Fender Deluxe" Cordes : Fender USA 250R Nickel Plated Steel (.010-.046 Jauges), PN 0730250406 Etui/ housse : Deluxe Brown Hardshell (Gold Interior) Commutation auxiliaire : Interrupteur à glissière marche/arrêt à 2 positions pour basculer entre les circuits « principal » et « rythme » Rayon : 9,5" (241 mm) Rayon de touche de raffinement : Moderne Syze des frettes : Vintage Tall Matière du manche : Erable Matière du manche : Érable Profil du manche : '60s "C" Forme du cou de raffinement: Forme de C Frettes : 22 Matériau de l'écrou : Os Largeur de l'écrou : 1.650" (42 mm) Échelle : 24" (610 mm) Truss rod : Vintage-Style Butt Adjust Écrou de Truss Rod : style vintage fendu Commandes : commandes du circuit principal (interrupteur coulissant vers le bas) : volume (cou), volume (pont), tonalité principale ; Commandes de circuit de rythme (commutateur à glissière vers le haut) : deux commandes à molette pour le volume et la tonalité du micro manche